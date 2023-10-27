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被爆減師薪、增授課數 嘉陽高中喊冤

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲許維寧／連線報導
全國教育產業總工會昨批評，嘉陽高中連續5學年寄存名額，卻打壓教師薪資上限。記者許維寧／攝影
全國教育產業總工會昨批評，嘉陽高中連續5學年寄存名額，卻打壓教師薪資上限。記者許維寧／攝影

全國教育產業總工會昨批評，嘉陽高中以少子化為由，5個學年連續寄存名額減少學生數，但教師薪資上限從5.2萬減為4萬，基本鐘點從16節提高到21節，苛刻教師待遇。嘉陽高中表示，工會的批評與誤解不合理，技職教育制度變革的衝擊，難道要校方來承擔？台中市教育局表示，將督促與教師協調薪資，保障學生受教權。

全教產理事長林碩杰說，嘉陽高中自107學年度起連年扣減教師待遇，薪資上限從5.2萬元、基本鐘點16節，111學年度降低到上限4萬、基本鐘點21節，明顯苛待教師。

林碩杰指出，107學年度全校兼任、專任教師數104人，校方為省錢逼退教師，108學年兼任教師掛零，專任教師只剩下39人，111學年度專任教師只剩19名；學生數從107學年1917人，漸少到111學年度740人。

嘉陽高中表示，學校非營利單位，少子化也非學校責任，為教育付出50多年，技職學校招生遇困頓，但嘉陽是中部唯一有飛機修護科的職校，也獲得金手獎肯定。

校長賴昭呈說，技職教育體系改革，各地公立高中改制完全中學，國營事業出租土地給私立雙語學校等，政府推動私校退撫超額年金，要求負擔教職員終身俸，這些變化不該由技職學校單獨承擔，盼外界也能為私校考量。

台中市教育局指出，嘉陽高中依規定減班寄存，申請從112學年度停招日間部汽車科等共11班，並就上開招生班級數寄存8班，目前學校總班級數還有日間部7班、夜間部6班。

教育局表示，維護學生受教權益是最優先考量，已督促校方依規定，與教師協議薪資；教師如與學校達成協議並應聘，即符合規定，如對聘約內容存有疑義，可檢具相關事證，依勞資爭議處理程序或循民事訴訟程序請求救濟。

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兼任教師 薪資 教育局

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