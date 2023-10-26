松山慈祐宮贈報 多校感謝送暖

秉持「取之社會，用之社會」的公益精神，台北松山慈祐宮今年依例贈送近千份好讀周報給松山、南港、內湖、信義區內多所學校，十多所受贈學校校長、主任今天在慈祐宮舉行感謝會，感謝廟方的善舉。

松山慈祐宮總務組召集人許清益董事表示，今年是松山慈祐宮建廟270年，上周舉行三獻大典時，捐獻高樓消防車、水箱車、救護車等約四、五千萬元的物資給台北市消防局，日前到南投仁愛鄉員工旅遊時，也捐贈一批家電、長照接駁車給鄉公所，「取之社會用之社會是宮廟信仰要做的事，我們不能對不起信徒的善心」，很高興能透過贈報、捐助獎助學金等方式幫助在地學生。

南港高中校長廖純英代表受贈學校感謝松山慈祐宮的善舉，「弱勢的學生不一定在偏鄉」，南港、內湖也有弱勢的孩子，卻因身處都會區而少了受助機會，感謝廟方提供資源。他也稱讚「好讀周報是一份適合各年齡層閱讀的報紙」，未來是全球化社會，「閱讀力」融合閱讀、理解、表達的能力，是最應該具備的能力，多讀報就能培養孩子的閱讀力。

感謝會也邀請南港高中圖書館主任莊秀婉、麗山國中閱推老師陳怡秀、東湖國中閱推老師王秀蘭分享如何在校推動讀報。莊秀婉表示，早自習除了開放學生讀報外，也會有圖書館老師進班指導，老師會讓學生寫詩、分享，不少學生喜歡投稿圖擊隊，只要有人得獎，自然提高其它學生閱讀的興趣。

陳怡秀說，有人在報紙裡寫摘要、有人畫漫畫，讀報讓孩子有很多的想像，念書不再有標準答案，是很棒的跨領域、具世界觀的活動。

王秀蘭則是透過好讀知識擂台賽等方式，鼓勵學生從讀報建立、分享觀點，並從中獲得成就感、找到樂趣。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，教育是翻轉人生很重要的機會，聯合報始終將教育作為核心價值，不僅持續十多年舉辦聯合盃作文大賽、在全台開設二千多個寫作班，其中還有不少是與縣市政府、宮廟合辦的作文公益班。他感謝感謝松山慈祐宮多年來的支持，尤其是今年台北市公費讀報縮減至三分之一，還好松山慈祐宮持續贈報，補足缺憾。

莊秀婉也說，「今年申請300份公費報，最後只核准30份，還好有慈祐宮，每班能分配到6份實體報紙」，因此提醒學生珍惜來得不易的報紙。