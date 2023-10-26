千葉餐飲「陽光你好」進駐中正大學 成師生用餐好去處
千葉餐飲進駐中正大學活動中心地下室1樓，全新義式品牌「陽光你好」，占地200多坪共有210個位置價格親民，套餐最低價格只要168元，吸引知名品牌咖啡入駐，日前更吸引美國UCLA棕熊行進樂隊成員們到此用餐美食外交，餐廳內打造潔淨舒適放鬆用餐氛圍，成校內師生及訪客推薦用餐好去處。
千葉餐飲表示，餐廳以義式餐點結合美式咖啡服務的「陽光你好」進駐中正大學校園，用餐環境是中正大學年輕設計師設計，導入木質風格美學，與360度大片景窗帶來良好採光，拍照用餐都相當愜意。
日前為迎接美國UCLA棕熊行進樂隊首度抵嘉義縣府廣場演出，10月13日千葉餐飲業者設計各國特色餐點，如義式義大利麵、帕瑪森松露蔬菜燉飯、德國豬腳佐特製酸菜、紅酒燉牛肉及各式手工Pizza等餐點，要讓來自美國的貴賓享受家鄉味。
為宣傳台灣與嘉義縣在地美食，千葉餐飲表示，當天餐廳內推出台灣主題美食區，有珍珠奶茶、手工鳳梨酥、民雄肉包、阿婆芋頭餅、台灣鹹酥雞及台式火鍋等，更吸引美式知名咖啡服務，用好吃的台灣美食做外交，讓樂隊人員感受到滿滿的台式熱情。
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