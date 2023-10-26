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千葉餐飲「陽光你好」進駐中正大學 成師生用餐好去處

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
千葉餐飲「陽光你好」進駐中正大學活動中心地下室1樓，日前迎接美國UCLA棕熊行進樂隊設計各國特色餐點。圖／千葉餐飲提供
千葉餐飲「陽光你好」進駐中正大學活動中心地下室1樓，日前迎接美國UCLA棕熊行進樂隊設計各國特色餐點。圖／千葉餐飲提供

千葉餐飲進駐中正大學活動中心地下室1樓，全新義式品牌「陽光你好」，占地200多坪共有210個位置價格親民，套餐最低價格只要168元，吸引知名品牌咖啡入駐，日前更吸引美國UCLA棕熊行進樂隊成員們到此用餐美食外交，餐廳內打造潔淨舒適放鬆用餐氛圍，成校內師生及訪客推薦用餐好去處。

千葉餐飲表示，餐廳以義式餐點結合美式咖啡服務的「陽光你好」進駐中正大學校園，用餐環境是中正大學年輕設計師設計，導入木質風格美學，與360度大片景窗帶來良好採光，拍照用餐都相當愜意。

日前為迎接美國UCLA棕熊行進樂隊首度抵嘉義縣府廣場演出，10月13日千葉餐飲業者設計各國特色餐點，如義式義大利麵、帕瑪森松露蔬菜燉飯、德國豬腳佐特製酸菜、紅酒燉牛肉及各式手工Pizza等餐點，要讓來自美國的貴賓享受家鄉味。

為宣傳台灣與嘉義縣在地美食，千葉餐飲表示，當天餐廳內推出台灣主題美食區，有珍珠奶茶、手工鳳梨酥、民雄肉包、阿婆芋頭餅、台灣鹹酥雞及台式火鍋等，更吸引美式知名咖啡服務，用好吃的台灣美食做外交，讓樂隊人員感受到滿滿的台式熱情。

千葉餐飲「陽光你好」進駐中正大學活動中心地下室1樓，日前迎接美國UCLA棕熊行進樂隊特別設計各國特色餐點及台灣在地小吃做美食文化交流。圖／千葉餐飲提供
千葉餐飲「陽光你好」進駐中正大學活動中心地下室1樓，日前迎接美國UCLA棕熊行進樂隊特別設計各國特色餐點及台灣在地小吃做美食文化交流。圖／千葉餐飲提供
千葉餐飲進駐中正大學活動中心地下室1樓，全新義式品牌「陽光你好」，占地200多坪擁210個位置。圖／千葉餐飲提供
千葉餐飲進駐中正大學活動中心地下室1樓，全新義式品牌「陽光你好」，占地200多坪擁210個位置。圖／千葉餐飲提供

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