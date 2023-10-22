他怨幼兒院畢業紀念冊一本3000元 網兩派論戰：回憶無價

不少學生為了保留回憶，都會選擇花錢購買畢業紀念冊。不過，有家長在「匿名公社」抱怨，將從幼稚園畢業的孩子，一本畢業紀念冊居然要價3000元，他認為其價格太高。

原PO拍下孩子學校的畢業紀念冊通知單，並發文表示「畢旅價錢高？台南幼兒園畢業冊3000元。」從圖中可了解，每本畢業紀念冊的工本費為3000元，包含團體照一張、同學錄、生活花絮、個人學士照一張、便服與造型寫真照共5張，其中便服與造型寫真照則分別在外景與攝影棚內拍攝。

另外，通知單還特別提醒，若家長想挑選超過五張孩子個人寫真照，每張照片即多加700元，而所挑選的照片，也會額外提供雲端連結，讓父母們下載。

貼文一出，便引起兩派網友論戰。不少網友認為買畢業紀念冊很不值得，「可以不要買，畢業後又不會聯絡」、「其實不買根本也無所謂，大學畢業二十幾年了，現在看到各時期的畢冊蠻後悔有買的」、「建議不用買！買來佔空間的」、「幼稚園畢業後同學根本就不認識了，別買，會後悔」。

但一部分網友則表示價格合理且孩子回憶重要，因此選擇購買，「3000超便宜了！還有更高的」、「三千不貴呀～嫌貴不要拍照不要買呀…品質跟以前不一樣，是比什麼啦？」、「滿便宜的，因為還有含造型那些，自己去外面拍肯定不只這價格，而且這個可以留念啊！」、「做得滿精緻的啊，說真的不喜歡不要買」、「孩子的回憶無價」。