延平「女黑豹」飆K成嬌點！張子文會玩又會讀 出身醫生世家想考台大醫

2023年中信盃黑豹旗開幕戰日前登場，延平高中對上強敵穀保家商，賽事僅持續3局就以20：0被扣倒，但在2局下登板的「女黑豹」張子文，不僅抓下最後兩出局數，更對穀保飆出全場唯一三振，意外成為全場嬌點。張子文賽後也表示「不可思議」，接受媒體採訪談打棒球契機，未來志向則希望能考取台大醫學系。

張子文在2局下1出局、一三壘有人時登板，投出兩顆觸身球，但成功抓下最後兩個出局數，阻止失分再擴大。有趣的是，當張子文登板時現場隨即掀起歡呼聲，就連穀保球員都為她加油，希望張子文能投出三振。

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