延平「女黑豹」飆K成嬌點！張子文會玩又會讀 出身醫生世家想考台大醫
2023年中信盃黑豹旗開幕戰日前登場，延平高中對上強敵穀保家商，賽事僅持續3局就以20：0被扣倒，但在2局下登板的「女黑豹」張子文，不僅抓下最後兩出局數，更對穀保飆出全場唯一三振，意外成為全場嬌點。張子文賽後也表示「不可思議」，接受媒體採訪談打棒球契機，未來志向則希望能考取台大醫學系。
張子文在2局下1出局、一三壘有人時登板，投出兩顆觸身球，但成功抓下最後兩個出局數，阻止失分再擴大。有趣的是，當張子文登板時現場隨即掀起歡呼聲，就連穀保球員都為她加油，希望張子文能投出三振。
據《ETtoday新聞雲》報導，張子文原本是抱著圓夢心情，參加這場高中棒球賽事，沒想到引起這麼大的迴響，投球影片連日在網路瘋傳，賽後首次到校上課，便成為全校風雲人物，IG帳號也湧入許多人追蹤。
而張子文可說是「文武雙全」，身高雖僅有156公分，從小學習音樂、舞蹈，也和阿嬤一起看棒球，小學五年級開始接觸棒球，最喜歡的球隊則是中信兄弟。此外，父母都是醫生，除了熱衷社團、競賽活動，張子文學業成績也是名列前茅。
目前就讀高二的張子文表示，在結束黑豹旗賽事後，就要開始專注課業，希望能追隨父母的腳步，一樣考取台大醫學系當醫生。
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