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黑豹旗／女黑豹張子文對穀保飆K 穀保球員都為她加油

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信盃黑豹旗開幕戰，延平中學派出女投手張子文對決穀保家商。圖／中華棒球協會提供
中信盃黑豹旗開幕戰，延平中學派出女投手張子文對決穀保家商。圖／中華棒球協會提供

2023年中信盃黑豹旗開幕戰今天在桃園棒球場開打，穀保家商只花3局就以20：0扣倒延平中學，結果不令人意外，意外的是延平「女黑豹」張子文飆出全場對穀保唯一一次三振，她說：「自己都懷疑是不是真的。」

穀保家商今天首局2顆滾地出局加上一次盜壘被阻殺，形成另類三上三下，不過2局下就以12支安打狂攻20分，達到提前結束分差，然而最後兩個出局數都是被張子文解決。

張子文是在2局下1出局、一三壘有人時登板，亮麗的外貌掀起現場歡呼聲，她先投出觸身後，被陳睦衡敲出一支場內滿貫砲，接著又投出觸身，但成功三振掉邱宥得，再讓張乙安敲出外野飛球出局，抓下2個出局數，阻止失分繼續擴大。

延平總教練梁羣彥透露，此役原本就有規劃讓她登板，張子文表示：「在場邊準備的時候非常緊張，因為穀保是實力很強的隊伍，怕自己不能夠表現好，上去就是想辦法投進好球帶，把節奏放慢，盡自己最大的努力。」

雖然投出的兩顆觸身球，球速都在70公里以下，但張子文仍覺得對對方有點抱歉，能夠三振則是意料之外，「我也嚇到，很不可思議的感覺。」有趣的是，就連穀保球員都為她加油，希望張子文能投出三振。

雖然秩序冊寫著身高100公分，高二的張子文澄清自己是156公分，因為從小跟阿嬤一起看棒球，小學五年級就開始接觸棒球，最喜歡中信兄弟隊，不過最近課業繁忙比較沒有繼續關注球隊狀況。

中信盃黑豹旗開幕戰，延平中學派出女投手張子文對決穀保家商。記者蘇志畬／攝影
中信盃黑豹旗開幕戰，延平中學派出女投手張子文對決穀保家商。記者蘇志畬／攝影
中信盃黑豹旗開幕戰，延平中學女投手張子文（左二）被穀保家商陳睦衡（右二）敲出場內轟，兩人賽後開心合影。記者蘇志畬／攝影
中信盃黑豹旗開幕戰，延平中學女投手張子文（左二）被穀保家商陳睦衡（右二）敲出場內轟，兩人賽後開心合影。記者蘇志畬／攝影

穀保家商 棒球 中信兄弟

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