快訊

激戰影片曝！以色列特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯一名副司令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

急救公益推廣 瑞芳國小學生扮小小急救員

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
台灣急救者教育協會到瑞芳國小進行急救課程訓練和認證，培養更多的小小急救者，讓偏鄉能多一份安全的守護。 圖／觀天下有線電視提供
台灣急救者教育協會到瑞芳國小進行急救課程訓練和認證，培養更多的小小急救者，讓偏鄉能多一份安全的守護。 圖／觀天下有線電視提供

台灣急救者教育協會今(13)日到瑞芳國小進行急救課程訓練和認證，透過這次急救訓練，瑞芳國小每個六年級的小朋友都通過認證，以後就是小小的急救者，希望協會能繼續推廣這項公益活動，讓更多人能接觸這樣有意義的教育課程。培養更多的小小急救者，讓偏鄉能多一份安全的守護。

當天課程包含急救理論介紹，成人心肺復甦術、自動體外電擊器操作以及哈姆立克異物梗塞急救等實務課程。透過教官們的講解與實務操作，小朋友都認真地聽從指示與參與訓練，了解急救對自己與家人、朋友的重要性。

台灣急救者教育協會理事長包國言表示，很高興能夠到偏鄉宣導急救課程，希望藉由實地的教育訓練，能培養更多的急救人員，為了讓訓練更全面、更有效率，今天舉行第二場急救課程，五十位同學於視聽教室專心地參與認證訓練，專注的態度，讓現場的教官都非常感動。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，台灣急救者教育協會的教官，很多都是現職的消防隊員，他們犧牲自己休假時間，到偏鄉來宣導急救課程，精神很令人敬佩。希望大家正視急救實務的重要性，具備正確的急救專業，讓身邊的每一個人都有安全的保障。

通過認證的陳柏元同學說，這次的認證課程，學會許多急救知識，尤其是自動體外電擊器操作，讓我更進一步它的重要性，謝謝教官帶給我們這麼重要的急救觀念。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

瑞芳 教官 偏鄉

延伸閱讀

持刀猛砍前妻頭手害重傷 男子遭判6年2月

世界從心開始-守護心跳 立院厚生會：擴充急救量能

AED新法上路 全台派出所仍缺614台AED

新北男騎士欲上人行道失控倒地 公車行經輾過命危送醫

相關新聞

營養午餐讓你來票選！屏縣推創意料理賽納下學期菜色 

國民教育12年總計在學校營養午餐約2400餐，也成學生們共同回憶，屏東縣長周春米說，縣府首度舉辦廚神爭霸戰，營養午餐創意...

影／彰化偏鄉小校展覽梵谷複製畫 92歲嬤也參展

農業部訂每月15日是食物日，彰化縣土庫國小今天結合廣達游於藝舉辦食農教育推廣日，20名學童擔任解說員，為社區民眾導覽這次...

急救公益推廣 瑞芳國小學生扮小小急救員

台灣急救者教育協會今(13)日到瑞芳國小進行急救課程訓練和認證，透過這次急救訓練，瑞芳國小每個六年級的小朋友都通過認證，以後就是小小的急救者，希望協會能繼續推廣這項公益活動，讓更多人能接觸這樣有意義的教育課程。培養更多的小小急救者，讓偏鄉能多一份安全的守護。

減輕學生書包重量 金山高中國中部添置物櫃

學生每天上課都有不同的課表，因此每天需要帶的課本也不同，若是沒有整理書包的習慣，學生每天上課所肩負的重量可能就會越來越重。為了減輕學生負擔，新北市議員廖先翔為金山高中國中部爭取了置物櫃，現在學生只需要把每天要完成的作業帶回家，其他暫時用不到的書本留在置物櫃裡，如此書包也減輕許多。

學測破百倒數 南市這私校大陣仗誓師已辦17年

「學測只剩一百天 ，懸梁刺股出頭天...」台南新營南光高中今天辦理「學測破百誓師大會」，師生們大陣仗安排樂隊外，還準備包...

成功國中語資班師生出書義賣 捐助家扶中心偏鄉孩童

新竹縣成功國中語文資優班學生將自己創作的新詩、散文作品列印成冊，並透過各種活動義賣募得3千多元，班導師顏瓊雯也共襄盛舉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。