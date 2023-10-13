急救公益推廣 瑞芳國小學生扮小小急救員

台灣急救者教育協會今(13)日到瑞芳國小進行急救課程訓練和認證，透過這次急救訓練，瑞芳國小每個六年級的小朋友都通過認證，以後就是小小的急救者，希望協會能繼續推廣這項公益活動，讓更多人能接觸這樣有意義的教育課程。培養更多的小小急救者，讓偏鄉能多一份安全的守護。

當天課程包含急救理論介紹，成人心肺復甦術、自動體外電擊器操作以及哈姆立克異物梗塞急救等實務課程。透過教官們的講解與實務操作，小朋友都認真地聽從指示與參與訓練，了解急救對自己與家人、朋友的重要性。

台灣急救者教育協會理事長包國言表示，很高興能夠到偏鄉宣導急救課程，希望藉由實地的教育訓練，能培養更多的急救人員，為了讓訓練更全面、更有效率，今天舉行第二場急救課程，五十位同學於視聽教室專心地參與認證訓練，專注的態度，讓現場的教官都非常感動。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，台灣急救者教育協會的教官，很多都是現職的消防隊員，他們犧牲自己休假時間，到偏鄉來宣導急救課程，精神很令人敬佩。希望大家正視急救實務的重要性，具備正確的急救專業，讓身邊的每一個人都有安全的保障。

通過認證的陳柏元同學說，這次的認證課程，學會許多急救知識，尤其是自動體外電擊器操作，讓我更進一步它的重要性，謝謝教官帶給我們這麼重要的急救觀念。