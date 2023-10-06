國慶大會國歌領唱 馬公高中合唱團搭機赴台北

獲選今年國慶大會國歌領唱的國立馬公高中合唱團，今天搭機赴台北，將以最美好的合聲，展現在國慶大會上，告訴全世界他們是來自澎湖的海島子民。

澎湖縣長陳光復今天在馬高合唱團準備搭機赴台前，專程到校為合唱團加油打氣，並指出有機會在國家慶典中領唱，是一大光榮與驕傲，期許合唱團的天籟好歌聲，在國慶大典中好好展現，讓全世界都看到，並表示國慶當天將率縣府局處首長前往參與，並聆聽馬高合唱團的天籟之音。

馬公高中校長石仲哲表示，馬高合唱團最近幾個月相當努力，希望合唱團在國慶當天領唱國歌，真正做到「馬到成功（公）」，能將最好的一面呈現在全世界的眼前，美聲傳遍各個角落，尤其出發前，有颱風小犬來攪局，所幸在驚濤駭浪中渡過，今天能順利成行，在抵台後，在國慶日前還將進行彩排、試音與總彩排等。馬公高中家長會長歐修信在合唱團出發前也致贈加菜金。

石仲哲表示，學校合唱團成立迄今28年，現有男女生49名團圓，最近6年在全國學生音樂比賽中，連續獲得混聲合唱等多項特優，今年在國慶籌備委員會評選中脫穎而出，並將與高國慶等6名中華職棒聯盟球員和停泊左營軍港的「玉山軍艦」海軍官兵代表一起領唱國歌，成為今年創校80週年的最大獻禮。

馬公高中合唱團今天由校長石仲哲等8名老師陪同前往台北，除了國慶日當天領唱國歌外，還將與日本與美國的表演團體與建國中學管樂團進行交流。