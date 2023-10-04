LOL女神奎丁來了 分享自身網路經驗快報名能抽獎

為探討網路霸凌及網路隱私權等相關議題，桃園青年局與龍華科大合作，將舉辦論壇並邀請百萬Youtuber「cheap」、LOL女神奎丁、Podcast哇塞！心理學創辦人蔡宇哲及IWIN網路內容防護機構執行秘書劉昱均，透過實務狀況及經驗，更了解如何面對網路霸凌及隱私侵犯的議題。活動現場報名名額有限，當天也會透過線上直播方式，擴大活動參與。

青年局表示，「奎丁」將分享在演藝圈發展過程，曾遭受過網路霸凌相關事例，及身為公眾人物面對網路霸凌情境時，該如何調適身心狀況並勇敢面對等自身經驗；蔡宇哲則將以實務觀點分享網路隱私的重要性，避免大家在習以為常的網路世界不自覺地讓自己的隱私暴露出去。

「cheap」也將以熟悉的歷史故事動畫為背景創作短片，轉述現代社會的網路霸凌現象，讓民眾了解網路霸凌除具有隱密且持久的特性，更不受時空環境所限，人人皆有可能身受其害，如何保護自己更是重要；劉昱均則將透過實際案例探討網路霸凌的重要性，例在網路上發言辱罵及肉搜別人，或是曝光他人私密影片等行為觸犯法律界線的可能性。

青年局長侯佳齡表示，隨著網路社群媒體型態多元化，容易使青少年這樣的網路原生族群沉溺於虛擬世界，青年局今年除辦理9場到桃園各大專院校及高中職校入校宣導網路霸凌、網路隱私及反毒等青年身心健康相關議題。