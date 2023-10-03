探索父祖輩時代的「零嘴」 苗農學生全國科展獲佳績
國立苗栗農工化工科學生黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑在師長指導下參加全國高中科學博覽會，以「油刃有余」油甘果抗氧化力探討為題，研究早年父祖輩的傳統零嘴「油甘果」功效，榮獲第三名佳績，為校爭光，上午也接受校方表揚。
苗栗農工指出，化工科老師羅維真、王淑璟指導3名學生參加今年第63屆全國高中科學展覽會獲佳績，苗農是工程科學類科全國各區特優10組參賽隊伍中，唯一入選的技術型高中，其餘獲獎隊伍都是普通高中，苗農學生與全國各地高中職學子同場競技，臨場表現出眾，可圈可點。
校方說，油甘果原產於印度，相傳唐朝時隨佛教傳入中國，僧侶長途跋涉時會隨身帶油甘生津止渴、提神，後來也隨客家人遷徙引進到台灣，苗栗是主要產區，在東南亞也有；3名得獎學生有2人是印尼、越南新住民子女，隨母親回鄉探親時，對油甘也曾有過印象和記憶，更引發大家探索油甘的興趣。
劉怡岑開心說，這次到基隆參賽，印象最深的是意外來臨的颱風，大會行程表被打亂，他們在第二次評審時間延誤，幸好趕到會場時，評審正準備進行評審口試，如果當時只差幾分鐘，他們就失去站上舞台頒獎的機會；透過這次競賽，從學習到主題發想、各種儀器操作、數據分析整理、海報製作和口說發表，讓她受益良多。
鍾佳樑說，當初決定以苗栗盛產的油甘果為主題，但發現文獻資料非常欠缺，油甘果有許多益處，但缺乏宣傳，因此想透過實驗證實，過程遇到許多挑戰和困難，且曾因豪雨來襲，大家全身連鞋襪都濕透，直接拿報紙和膠帶充當拖鞋，繼續作實驗。這些困難並沒讓大家退縮，在老師協助下逐步解決問題，這個經驗也成為大家未來面對挑戰的寶貴資產。
黃子倢表示，感謝一路走來陪伴與協助的師長，在比賽會場見識到各校出色的作品，有趣的是在布展當天，還看到其他學校有人與他同名同姓，頒獎時對方也獲獎，雙方還結為好友，在全國科展交到同名同姓的朋友，這次經驗對他是很珍貴的體驗，很開心當初參加科展並能堅持下去。
獲獎學生表示，未來期望能使用更多儀器、藥品，例如進行HPLC測定、ORAC螢光檢測試劑等較全面的實驗，以便更深入、完整探討油甘果，將苗栗家鄉盛產的油甘果推廣出去。
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