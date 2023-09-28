南華大學拚產業交流 簽訂1118家實習632家企業產學合作
嘉義南華大學昨日舉辦「產業諮詢顧問交流會」，邀36位第四屆產業諮詢顧問與校內主管交流座談，發展多元產學合作，提供學生實習就業機會，並頒發產業諮詢顧問聘書。校長林聰明表示，該校與1118家機構簽訂實習合作、632家企業簽訂產學合作，推動學生實習或職場體驗。
交流會由校長林聰明主持，副校長林辰璋、李坤崇、各院院長及一級主管等人出席，座談以永續發展為主軸，討論培育永續人才、外籍人才畢業留台就業；生命教育融入組織文化推廣；整合資源，帶動地方創生，青年留鄉返鄉，共同推動區域產業發展等議題。
校長林聰明表示，為強化學生的專業力、實務力與就業力，特別為大一新生開設「我的學習地圖」課程，協助學生訂立自己的目標，瞭解產業動態及人才需求的條件，以利規劃學習相關課程，也鼓勵學生跨領域學習，並安排職涯導師與顧問給予指導及建議。
林聰明強調，除培養學生的專業能力，更重視其品格與態度的養成，近年來畢業生就業率達94%，雇主滿意度達89%，畢業校友在職場的表現深獲肯定。
副校長林辰璋也以「產學合作‧永續經營」為題，分享生命教育、環境永續、國際評價等品牌特色，面對國家政策2050永續淨零職能需求，各院系所專業對接淨零的四大轉型策略，包括能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型，並分享實績成果。
南華大學指出，產業諮詢顧問共36位，其中34位已與南華大學簽署産學合作協定，昨天更與小鎮文創及世新有線電視簽約，建構更完整的産學網絡平台，期許產學界合作能永續經營，攜手培育更多優質的人才。
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