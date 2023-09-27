教師節謝師 致用高中美容科學生為老師洗髮肩頸舒壓按摩

教師節將到，台中致用高中美容科師生今天舉辦「教師節感恩敬師活動」，學生為辛苦付出的教師們舒壓放鬆，美容科學生們也奉上茶點讓老師們暫時放鬆身心，服務項目是運用平日在校所學的美髮課程相關知識與專業，感謝平日辛苦為學生付出的老師們。

致用高中校長陳添旺表示，為培養學生尊師重道、感恩之心，增進師生互動，將此活動融入課程教學，讓學生運用學校所學專業技能，結合此次舉辦「教師節感恩敬師活動」，讓學生親身體驗服務的樂趣，實踐服務的真諦與精神。