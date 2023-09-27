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教師節謝師 致用高中美容科學生為老師洗髮肩頸舒壓按摩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
教師節謝師，台中致用高中美容科學生今天為老師洗髮，和肩頸舒壓按摩。圖／致用中學提供
教師節謝師，台中致用高中美容科學生今天為老師洗髮，和肩頸舒壓按摩。圖／致用中學提供

教師節將到，台中致用高中美容科師生今天舉辦「教師節感恩敬師活動」，學生為辛苦付出的教師們舒壓放鬆，美容科學生們也奉上茶點讓老師們暫時放鬆身心，服務項目是運用平日在校所學的美髮課程相關知識與專業，感謝平日辛苦為學生付出的老師們。

致用高中校長陳添旺表示，為培養學生尊師重道、感恩之心，增進師生互動，將此活動融入課程教學，讓學生運用學校所學專業技能，結合此次舉辦「教師節感恩敬師活動」，讓學生親身體驗服務的樂趣，實踐服務的真諦與精神。

致用高中美容科學生，有感於師長們平日工作繁忙，生活緊張特別以健康紓壓洗髮、肩頸舒壓、香氛精油按摩為主題，讓老師們在感恩教師節時舒壓放鬆，學生們還親手繪製邀請卡，獻上最真誠的邀請，除了精油舒壓、肩頸按摩外，還加上了香氛深層Y棒頭皮護理，深層淨化老師們的頭部的壓力。

教師節謝師，台中致用高中美容科學生今天為老師洗髮，和肩頸舒壓按摩。圖／致用中學提供
教師節謝師，台中致用高中美容科學生今天為老師洗髮，和肩頸舒壓按摩。圖／致用中學提供

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教師節 按摩

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