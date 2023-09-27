2023WMI世界數學邀請賽 新北學子拿下4鑽石2金11銀8銅

2023WMI世界數學邀請賽是國際性數學競賽，每年在不同國家辦總決賽，今年7月中旬在韓國延世大學辦總決賽，新北代表隊共獲4面鑽石獎、2金11銀8銅及1位優異獎。獲鑽石獎的東湖國小陳佑嘉說，有機會參加國際賽不僅增加英語溝通能力，也看到世界其他數學競爭好手「大開眼界」。

WMI世界數學邀請賽是台灣發起的首個「國際級別」數學競賽，每年1月舉辦國家代表選拔賽，獲得銅獎以上學生培訓組成國家代表隊，每年在不同國家舉辦，今年揮別疫情在韓國延世大學舉辦實體總決賽，選手來自台灣、美國、澳洲、印尼、香港、中國、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、澳門、越南、柬埔寨、俄羅斯、土耳其、保加利亞、新加坡及伊朗等18國，集結1314位菁英參賽。

新北市代表隊今年4面鑽石獎、2金11銀8銅及1位優異獎，團隊今日在市政會議獻獎。教育局說，新北積極推動STEAM教育，引導學生利用不同思維解決真實生活中的問題，其中數學相當重要，藉由競賽型的學習歷程，磨練他們更具未來適應力，在國際舞台上發光發熱。

東湖國小三年級學生陳佑嘉表示，今年是第2次參加WMI世界數學邀請賽，除增加英語溝通能力外，也看到世界上有如此多數學競爭好手大開眼界，尤其在總決賽得到鑽石獎非常開心，未來將會更專心在學習課程，增加自己解題思考能力，盼明年再度參加WMI世界數學邀請賽。

昌平國小二年級學生張簡品妍指出，她從幼兒園就開始參加WMI數學競賽，當時看姊姊比賽獲獎時，也想要參加，且在去年、今年總決賽都獲得金獎。明年想繼續挑戰，希望能連續3年獲得金獎，就可以拿到傳奇獎。