快訊

威脅「Lin bay好油」是她？高市觀光局長高閔琳喊冤報警

iPhone 15 Pro系列鈦金屬爆「變色疑慮」？蘋果證實了 提供1解方

終於要變涼了！未來兩周三波東北風影響 北部降溫超有感

2023WMI世界數學邀請賽 新北學子拿下4鑽石2金11銀8銅

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市代表隊今年4面鑽石獎、2金11銀8銅及1位優異獎，團隊今日在市政會議獻獎。圖／新北教育局提供
新北市代表隊今年4面鑽石獎、2金11銀8銅及1位優異獎，團隊今日在市政會議獻獎。圖／新北教育局提供

2023WMI世界數學邀請賽是國際性數學競賽，每年在不同國家辦總決賽，今年7月中旬在韓國延世大學辦總決賽，新北代表隊共獲4面鑽石獎、2金11銀8銅及1位優異獎。獲鑽石獎的東湖國小陳佑嘉說，有機會參加國際賽不僅增加英語溝通能力，也看到世界其他數學競爭好手「大開眼界」。

WMI世界數學邀請賽是台灣發起的首個「國際級別」數學競賽，每年1月舉辦國家代表選拔賽，獲得銅獎以上學生培訓組成國家代表隊，每年在不同國家舉辦，今年揮別疫情在韓國延世大學舉辦實體總決賽，選手來自台灣、美國、澳洲、印尼、香港、中國、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、澳門、越南、柬埔寨、俄羅斯、土耳其、保加利亞、新加坡及伊朗等18國，集結1314位菁英參賽。

新北市代表隊今年4面鑽石獎、2金11銀8銅及1位優異獎，團隊今日在市政會議獻獎。教育局說，新北積極推動STEAM教育，引導學生利用不同思維解決真實生活中的問題，其中數學相當重要，藉由競賽型的學習歷程，磨練他們更具未來適應力，在國際舞台上發光發熱。

東湖國小三年級學生陳佑嘉表示，今年是第2次參加WMI世界數學邀請賽，除增加英語溝通能力外，也看到世界上有如此多數學競爭好手大開眼界，尤其在總決賽得到鑽石獎非常開心，未來將會更專心在學習課程，增加自己解題思考能力，盼明年再度參加WMI世界數學邀請賽。

昌平國小二年級學生張簡品妍指出，她從幼兒園就開始參加WMI數學競賽，當時看姊姊比賽獲獎時，也想要參加，且在去年、今年總決賽都獲得金獎。明年想繼續挑戰，希望能連續3年獲得金獎，就可以拿到傳奇獎。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

鑽石

延伸閱讀

香氛搶進東區鑽石塔！亞曼尼、香氛美妝選品10X都進駐

新北議會火藥味濃…綠議員要侯友宜報告 藍營：別當恐怖情人

新北銀髮族破71萬 溪北新增銀髮據點及續航中心促就業

搶新市場！kafeD插旗東區鑽石塔、黑浮咖啡跨界客家菜

相關新聞

國教署減班…6千家長連署組自救會 求大新竹高中增額

大新竹因竹科人口屢創新高，面臨龍年即將到來，新竹縣、市將有4300位國中畢業生無法就近入學，家長們組成大新竹高中就學權益...

竹東高中師生明將至教育部陳情 抗議校方師資任用爭議

國立竹東高中進修部學生明天上午10點將至教育部陳情，抗議竹東高中校方本學期接連發生教師任用爭議，質疑資深代理教師無法留任...

2023WMI世界數學邀請賽 新北學子拿下4鑽石2金11銀8銅

2023WMI世界數學邀請賽是國際性數學競賽，每年在不同國家辦總決賽，今年7月中旬在韓國延世大學辦總決賽，新北代表隊共獲...

南大附小「吃格外」 一顆文旦4重效用 孩子學到了

台南市麻豆郭家文旦園主郭奇坤致贈南大附小彩虹斑馬團隊大果文旦供教學用，實習老師黃佩琪發揮雙語教學專長，在文旦主題課程中融...

黃儀婷從森林科教師轉輔導 視學生如樹苗般栽培

國立苗栗農工輔導處老師黃儀婷從森林科教師轉任輔導工作，她從森林生態的知能，體認到每個學生就像樹木一樣，各有獨特性，她輔導...

教師節玩師生翻轉！高雄小學生扮教師 揪出上課壞毛病

教師節前夕，高雄市鹽埕區忠孝國小師生創意大玩「真假師生、翻轉忠孝」別出心裁短劇，讓師生互換身分上課，再由「真學生」找出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦