安得烈「第八屆學藝競賽」 評選結果揭曉

中華安得烈慈善協會今公布「第八屆學藝競賽」評選結果，經過兩階段評選，評審從2011參賽件選出158件優秀作品。協會執行長羅紹和表示，原先只是想透過比賽鼓勵學生發展天賦，但我們從孩子的回饋，看到辦活動的意義。

主辦單位表示，今年參賽的作品包括，繪畫類1415件、作文類360篇、書法類236件，繪畫類分國小中年級、高年級、國中、高中四組，作文類與書法類則是國小、國中、高中三組，並依組別評選出69件繪畫、44篇作文、45件書法等158件優秀作品。

羅紹和指出，寫作和繪畫不僅能反映孩子的內心世界，也是內在治療的方式，每年都會有快陷入深淵、對生命絕望的孩子，因在比賽中被肯定而獲得向上的力量，也更堅定協會持續舉辦比賽的決心。

協會表示，但書法是華人文化之美，為鼓勵學生透過書法認識文化、學習正確的筆法，因此協會今年新增加書法項目，參賽件數雖不多，卻有作品令評審印象深刻。評審李清源表示，該作品是特殊學校學生書寫，字體童趣，且內容是他對保護海洋的想法，三位評審一致給予「佳作」肯定，「我們不是給同情獎，而是欣賞他的創作新意」。

作文類評審表示，想在眾多作品中獲得青睞，「特殊取材」是好方法，例如，國小組特優作品〈不一樣的家人〉是寫與外籍保母的生活點滴，國小組佳作〈妹妹住院了〉是哥哥寫妹妹確診後住院，他只能無助在病房外看著：就算是「媽媽煮粥給生病的自己吃」這樣的小事，國小組佳作〈最難忘的滋味〉也以平淡的文字，寫出暖心的作品。

繪畫類評審也提出相似的觀點。評審林政榮指出，繪畫比賽最常見廟會、市場、人物寫生等主題，想勝出，除了挑選不同主題，也可以改變構圖布局、使用不同媒材，或是增加畫面的細節與空間感，讓作品視角變得獨特。