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東石國中獲贈AI科學教育行動車 助偏鄉弱勢學生

中央社／ 嘉義縣15日電

嘉縣東石國中獲贈一部「偏鄉AI科學教育行動車」今天在朴子配天宮祈求運作平安；校長林子欽說，車輛可載送科技設備，讓偏鄉學生體驗動手做實驗的樂趣，增加學習動機。

東石國中校長林子欽告訴中央社記者，嘉義縣府於109學年度在東石國中設置海區科技自造（AI）中心，目前課程分為教師研習與學生課程活動，教師研習多在學校自造中心辦理，學生課程活動則需載送科技設備至海區（東石、朴子、布袋、義竹）各學校。

林子欽說，因使用自造中心指導老師的私人轎車載送科技設備，有安全性問題，亟需一輛專用車輛，對外募捐獲得未央茶書院創辦人李惠珠（Julia Lee）捐贈一部「偏鄉AI科學教育行動車」。

林子欽今天上午與東石國中教職員開著行動車，到朴子配天宮向媽祖祈求車輛運作順利、行車平安；林子欽說，拜完媽祖行動車就啟動首次任務。

林子欽指出，AI暨科學教育推廣教師由東石國中科技中心資深教師及鄰近學校科技領域教師組成專業團隊、規劃課程一起推動。

林子欽強調，藉由偏鄉AI科學教育行動車不只老師可至沿海學校服務，更可以運送專業儀器和設備，讓學生體驗自造科技及動手做科學實驗的樂趣，增加學生學習的動機與興趣。

嘉義縣教育處說，AI科學教育推動課程國小以科技議題、資訊議題、科學及跨領域課程為主；國中以科學、生活科技、資訊科技、新興跨領域科技推動為主。

林子欽說，李惠珠是嘉義縣布袋鎮過溝人，8日在台北發表「不識茶滋味」這本書，並捐贈嘉義縣東石國中「偏鄉AI科學教育行動車」將溫暖與善心傳遞給故鄉。

東石 偏鄉

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