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「高雄13寶」？某國中入學禮曝光 網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友公開高雄某國中的「13樣入學禮」引起鄉民熱議。圖／取自PTT
有網友公開高雄某國中的「13樣入學禮」引起鄉民熱議。圖／取自PTT

每逢新學年開始，有些學校為了迎接新生會送上每人一份開學禮，全為幫助這群孩子儘快融入環境。不過，一名網友公開高雄某國中的「13樣入學禮」，內容物讓他直呼誇張「怎麼會有這種新生入學禮？」

一名網友在PTT以「高雄某國中入學禮」為題發文，只見貼文曬出2張照片，圖中可見棉花棒、橡皮筋、米粒等物，而一張印著「送給十三歲的新鮮人」粉紅色紙條，詳細列出「13樣開學禮」的涵義：

1.彩色標籤：你是世界獨一無二，有價值而且特殊的。
2.橡皮筋：保持彈性，每件事情都能完成。
3.牙籤：挑出別人長處，學習他人優點。
4.咖啡豆：只要肯努力就會苦盡甘來。
5.棉花棒：知錯必改便是好人。
6.白紙：人生不要留白，隨時記錄璀璨人生。
7.白米：一粥一飯，當思來處不易。
8.金線：記得用友情把我們的心綁在一起。
9.迴紋針：人生不如意十之八九，危機就是轉機。
10.紙杯：半杯水響叮噹，切記「滿招損，謙受益」。
11.吸管：吸取別人經驗，創新自己未來。
12.垃圾袋：把所有苦惱全裝進垃圾袋丟掉。
13.XX寶石：用心想想，3年後的你，會是怎樣？

紙條最後寫道，希望同學隨時咀嚼這13樣禮物，自然芳香溢齒，祝福全體新生學習愉快。新生禮物讓原PO直呼誇張，大嘆「怎麼會有這種新生入學禮？」

「13樣入學禮」曝光後馬上引起鄉民熱議，「不錯了啦，以前我們哪有入學禮這種東西」、「『高雄13寶』很有名啊，你以前沒聽過？」、「這包不會要你收好擺3年到畢業吧…」、「只怕有屁孩隨手拿牙籤戳別人眼睛」。

雖然鄉民紛紛吐槽，但也有人出面緩頰，「很用心啊，用有記憶點的方式提醒同學」、「不錯啊，很有心，現在哪來入學禮」、「只是個心意祝福孩子，價值不是重點吧」；另外有網友指出，該校「13樣開學禮」的點子出處，可能來自作家簡媜撰寫的《老師的十二樣見面禮》

PTT 紙條 吸管 紙杯 新鮮人

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