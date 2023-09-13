「高雄13寶」？某國中入學禮曝光 網友全看傻

每逢新學年開始，有些學校為了迎接新生會送上每人一份開學禮，全為幫助這群孩子儘快融入環境。不過，一名網友公開高雄某國中的「13樣入學禮」，內容物讓他直呼誇張「怎麼會有這種新生入學禮？」

一名網友在PTT以「高雄某國中入學禮」為題發文，只見貼文曬出2張照片，圖中可見棉花棒、橡皮筋、米粒等物，而一張印著「送給十三歲的新鮮人」粉紅色紙條，詳細列出「13樣開學禮」的涵義：

紙條最後寫道，希望同學隨時咀嚼這13樣禮物，自然芳香溢齒，祝福全體新生學習愉快。新生禮物讓原PO直呼誇張，大嘆「怎麼會有這種新生入學禮？」

「13樣入學禮」曝光後馬上引起鄉民熱議，「不錯了啦，以前我們哪有入學禮這種東西」、「『高雄13寶』很有名啊，你以前沒聽過？」、「這包不會要你收好擺3年到畢業吧…」、「只怕有屁孩隨手拿牙籤戳別人眼睛」。

雖然鄉民紛紛吐槽，但也有人出面緩頰，「很用心啊，用有記憶點的方式提醒同學」、「不錯啊，很有心，現在哪來入學禮」、「只是個心意祝福孩子，價值不是重點吧」；另外有網友指出，該校「13樣開學禮」的點子出處，可能來自作家簡媜撰寫的《老師的十二樣見面禮》。