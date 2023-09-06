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搶救人社班 院士進駐高中開課

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
中研院社會所長陳志柔（第二排左起）、教育部長潘文忠、中研院士朱敬一昨出席高中「人社導論和經典閱讀」課程和學生交流。記者黃仲裕／攝影
中研院社會所長陳志柔（第二排左起）、教育部長潘文忠、中研院士朱敬一昨出席高中「人社導論和經典閱讀」課程和學生交流。記者黃仲裕／攝影

台灣「重理工、輕人文」風氣盛，政府又力推資通訊領域，儘管新課綱增設人文選修課，仍挽不回高中人社、語文資優班式微趨勢，大學人文類科學生數也逐年減少，憂心高中生選課「偏食」日益嚴重，中研院士朱敬一、王汎森等人，集結多名重量級講座教授，直奔高中開課，更計畫將課程錄影後製後對外開放，盼重振人社班學習熱情。

今年全台共有十八所高中人社班、語資班，參與中研院人社基礎人才培育計畫，但在此前，已有多校面臨經營困境而收攤。本報盤點，高雄女中人社實驗班順應新課綱不再續辦；近二年建中、北一女人社班也接連停招，台南一中語資班專為社會組設計，今年送走六位畢業生後停辦，反觀雙語實驗班為自然組設計課程，年年滿招，人文、理工的風氣落差可見一斑。

朱敬一表示，「重理工輕人文」是長時間下來的社會氛圍，「改變需要時間」。為此，中研院士推出「人社導論＋經典閱讀」課程計畫，每個主題兩周、每周三小時，學員包含台中女中、台中一中等四校共一○二名學生。

師資包含台大中文系講座教授鄭毓瑜、台大音樂所創所所長與特聘教授王櫻芬、中研院史語所特聘研究員王汎森、台大法律系特聘教授陳昭如等。該課程計畫將在中區試辦一年，每場也會經錄影後製後公開放映。

朱敬一表示，疫情不能實體上課，「講笑話也不會笑」，師生缺乏互動，這次重新辦活動，盼重新培養對人社知識理解，補足通識教育不足。

教育部長潘文忠昨親臨開業式鼓勵在場師生。他表示，全世界被科技、資訊強烈襲擊下，人社科學始終扮演核心角色，才能更有「人味」。教育部在新課綱鼓勵多元選修課程，將持續跟中研院、大學、高中努力。

建中二年級學生曾敬堯是最後一屆人社班學生，回顧高一課程，上學期由大學教授入校教人社導論，但難度高，校內人社多元選修也沒想像中樂觀。

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中研院 教育部 課綱

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