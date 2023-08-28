校長領導卓越獎出爐 「從黑手學徒到博士校長」獲殊榮
教育部今天公布「112年度校長領導卓越獎」名單，共20位校長獲獎。其中，斗六家商校長許永昌在國中畢業後，到機械工廠當學徒2年，從黑手學徒到博士校長，擔任校長後以自身經驗使學生成為技藝競賽常勝軍；嘉義縣南新國小校長莊政道則帶領師生，成功翻轉東石國小和南新國小兩所百年老校；台中市竹仔坑國小校長張家馨將自己視為學校的「專業經理人」，領導學校成為全人教育環境。
教育部自93年首次辦理「校長領導卓越獎」選拔，鼓勵校長發展卓越的教育領導模式，並引領學校團隊落實理想的教育圖像。今年共有63位校長獲各界舉薦參加複選（高中職組13位、國中組15位、國小組35位），經邀請學者專家、校長、教師及家長等相關人士共同評選後，共有20位校務領導表現卓著的校長獲獎，每人均可獲得獎座與獎金20萬元，以資獎勵。
獲獎校長名單包括台中市立新社高中校長歐靜瑜（調任台中二中）、國立台南高商校長黃耀寬、新北市立北大高中校長施雅慧、國立斗六家商校長許永昌；新北市溪崑國中校長徐淑敏、花蓮縣化仁國中校長梁仲志、台南市復興國中校長陳文財、台北市信義國中校長蔣佳良、彰化縣彰安國中校長林麗觀。
新北市修德國小校長陳俊生、屏東縣青山國小校長曾昱山、台北市明湖國小校長虞志長、新竹市新竹國小校長胡如茵、台北市河堤國小校長林其賢、雲林縣後埔國小校長黃麗鴻、台中市健民國小校長張家馨（更名為台中市竹仔坑國小）、彰化縣廣興國小校長吳寶嘉（調任永興國小）、新北市光復國小校長張明賢、嘉義縣南新國小校長莊政道、桃園市同德國小校長萬榮輝。
其中，南新國小校長莊政道四處奔走募資，在全校師生和家長努力下，成功設置「水牛城堡特色遊戲場」，讓學生在設計完善的遊戲場中開心學習。而斗六家商校長許永昌在國中畢業後，到機械工廠當學徒2年，再報考三重商工進修推廣部，保送台師大工業教育系，從黑手學徒到博士校長，擔任校長後以自身經驗，帶領老師一起努力，使學生成為技藝競賽常勝軍。
明湖國小校長虞志長以學生為核心，設計豐富課程及提供多元試探的展能舞台，創造學生成功學習的高峰經驗；台中市竹仔坑國小校長張家馨將自己視為學校的「專業經理人」，是一個具有CEO特質的教育人，也是藝術工作者，讓學校成為「精緻有感教育」與「多元適性學習」的全人教育環境。
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