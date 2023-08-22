台灣沉船、虛擬鄧麗君...灣聲「臺瘋音樂會」席捲北流

以弦樂團形式推廣台灣音樂多年，灣聲樂團即將於本周六(26日)首次登陸台北流行音樂中心舉辦「臺瘋音樂會」，以流行音樂為主體，演繹別具一格的交響音樂。挾帶器樂、人聲與科技的豐沛能量，用台流音樂風暴席捲觀眾。

此次音樂會除以流行音樂為演出主軸配合台北流行音樂中心的專業舞臺，灣聲還邀請數位生成藝術家吳哲宇、攝影師馮業輝、製作人李景白帶著他們精心製作的藝術品與影像與音樂搭配，透過舞台上寬20多公尺、長10公尺的巨型LED螢幕播放呈現，營造出奇幻的視聽體驗。

藝術家吳哲宇2018年前往紐約大學攻讀整合數位媒體碩士，他的作品中結合了數學、物理及粒子程式碼，產生完全無法預測的複合隨機影像。「臺瘋音樂會」的觀眾將可於演出中透過電音、爵士的波動與線條，認識這新潮藝術獨特的視覺風格和精細的結構。

攝影師馮業輝來自馬來西亞，受導演齊柏林紀錄片「看見台灣」及「縮時大師」攝影師陳志通作品感動啟發，花費七年時間於台灣奔波超過十萬公里，以縮時攝影細緻紀錄台灣不為人知的美麗，這些影像將在音樂會中穿插播放，搭配台灣各地的指標性歌謠，令觀眾「聲歷其境」，深度探索自己所處的這片土地。

製作人李景白熱愛海洋，砸重金以8K規格拍攝台灣不同海域的沉船，並透過這些沈睡的鋼鐵巨人介紹台灣的海洋生態。逼真、高彩度的影像將神秘的水下世界送到觀眾眼前，人造沉船與自然生態在時間中結合為一體，也與科技＋音樂的結合有相互呼應之感。

此外，灣聲也將電影音樂搬上舞台。電影《我心我行》講述舞蹈家許芳宜的故事，配樂由灣聲音樂總監李哲藝原創製作，並由灣聲樂團錄製，曾在2022入圍金馬獎最佳電影配樂奬。《臺瘋音樂會》將現場重現這部電影配樂，並以大螢幕播放電影片段，帶領觀眾用不一樣的角度欣賞《我心我行》。

此外，灣聲樂團特別邀請歌手辛曉琪、曹雅雯與女高音劉夢潔三位實力唱將加入演出陣容，為觀眾帶來新的驚喜，並重溫舊時的感動、向過去的偉大歌手致敬。

灣聲也以先進的科技召喚巨星鄧麗君，以「虛擬表演者」的形式與歌手在舞台上互動。此虛擬人為數字王國集團有限公司與鄧麗君文教基金會攜手製作，目前已在多個表演場地登台，與各大知名歌手同框亮相，本次為首次與大型樂團合作。

灣聲樂團強調，樂團也不只擔任伴奏角色，每一位歌手都將與灣聲演奏家搭配，讓人聲、樂器以二重奏的形式互動，與樂團相互呼應。並將在演出後半段以交響樂團形式重新詮釋台灣經典搖滾樂，為經典歌曲注入全新的音樂元素。

●臺瘋音樂會(Crazy for Taiwan Concert)演出時間:8/26(六)14:30、8/26(六)19:30、8/27(日)14:30

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