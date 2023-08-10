4名女大生彩繪壁畫環島 最後一站拼圖在苗栗通霄圓夢
國立台灣藝術大學書畫藝術學系四年級生曾湘麟發起的「拚島圖」彩繪壁畫環島計畫，來自不同學校與學系的4名女大學生，7月中從第一站到宜蘭冬山偏鄉學校開始，今天最後一站來到苗栗縣通霄鎮圳頭里的圳稼有機農場，在水泥駁坎牆面開畫，預計3天後完成環島七站的最後一塊拼圖。
曾湘麟說，自己有承接壁畫及環島經驗，今年2月在網路號召「拚島圖」計畫，希望透過青年力量，藉由壁畫傳承文化記憶、畫出在地風貌，最後有台大歷史系、朝陽社工系及今年從對岸廣州大學回台重考上電影學系的學妹戴鈺珊，4人志同道合，從7月15日啟程。
她說，透過網路報名共有宜蘭冬山、彰化溪湖、雲林斗六、高雄鳳山、屏東潮州、桃園南崁、苗栗通霄七處地點配合彩繪壁畫環島計畫，多是社區、宮廟等團體，參與度較高，只有最後一站通霄，因是個人提供牆面彩繪，社區民眾來參與的人較少。
不過，最後一站人雖少，但塗鴉內容的元素卻是最豐富，除了有她們四人各自學業上的元素融入，還有通霄在地的神社、溫泉元素及石虎保育、有機蔬果等圖象。
帶著自家的兩個女兒來參加的通霄鎮民代表繆宗翰說，每天都會接送在圳頭國小念書的女兒經過這裡，感覺牆面很單調，經過這次彩繪可以活化社區景觀，塗鴉內容也很具特色。
提供牆面的何俊嘉說，他家住台中龍井，目前在科技業上班，因為有栽植小盆栽興趣，兩年前來通霄圳頭購買2分農地，當起假日農夫，擴大栽植日漸長大的盆栽外，也種植有機檸檬及玉米、西瓜等季節性蔬果。他說，自己在網路上很認同「拚島圖」團隊的計畫與精神，才報名聯絡她們前來彩繪壁畫，也希望藉此能進一步推廣有機農作。
拚島圖團隊也專為圳稼有機農場設計以推廣有機農作為主的壁畫草圖，今天上午8點開始，邀請大小朋友一起為牆面漆上繽紛色彩，眾人協力一筆一畫將美麗的圖幅呈現出來，也讓四位女大生暑假圓夢之旅更進一步。
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