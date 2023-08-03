日本熊本縣青少年大使團訪高 台日師生大跳酷MA萌體操

日本熊本縣青少年大使團在疫情趨緩後再次參訪高雄，今天與中山國中、漢民國小、小港高中師生互動交流，一同體驗國標舞、數位窗花與造型氣球等特色課程。熊本縣人氣吉祥物「KUMAMON」熊本熊也驚喜現身，帶動台日師生大跳「酷MA萌」體操。

熊本縣青少年大使團30名學生，由熊本線居住安全推進課長東田智裕帶領抵達高雄，展開5天交流。漢民國小國標舞團今天揭開序幕，以曼妙舞姿與動感節奏歡迎來自熊本的好朋友們。中山國中、漢民國小與小港高中學生，以簡報介紹高雄市、小港區學校特色，並準備代表高雄與台灣的特色小物，送給青少年大使們做為見面禮。

現場國小學生體驗漢民國小的國標舞，大秀捷舞；國中學生一同進行科技領域課程製作數位窗花；高中從氣球展現膽大心細的造型創意，並於交流會尾聲合體進行成果SHOW。熊本青少年大使也帶來代表日本的「劍玉」、「敲落達摩」等傳統童玩，大家一起挑戰與遊戲。

高雄市教育局主祕歐素雯表示，高雄市與熊本縣、熊本市於2013年9月簽訂「三方國際交流備忘錄」後，熊本縣自2014年起遴選30名國小六年級至高中學生訪高，成為每年定期的青少年交流模式。前三年雖然因為疫情中斷或改以線上辦理，卻也更增添雙方實體交流與見面的期待。