化學奧林匹亞競賽傳捷報 我國獲3金1銀國際排名第3
我國參加由瑞士主辦的第55屆國際化學奧林匹亞競賽，今天傳來捷報，在89個國家、348名參賽學生中，我國4名代表參賽學生總計獲得3金1銀佳績，國際排名第3名。3位金牌獲獎者分別為建國中學學生周宇凡、馬靖超，以及竹科實中學生李沛遠；1位銀牌獲獎者為建國中學學生吳仲崴。
我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國125所學校、2059名學生中選出4名學生代表參賽，並由台灣師範大學教授呂家榮擔任領隊，台灣大學教授林萬寅、副教授王宗興、台灣師範大學教授張一知、陽明交通大學教授吳淑褓、中央研究院研究員尤嘯華，以及建國中學教師譚利亞隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。代表團於7月15日飛往瑞士參賽，大會於當地時間24日下午3時30分舉行閉幕典禮並頒獎。
周宇凡則從國三開始準備比賽，平常喜愛閱讀不少課外書，也對歷史和地理頗感興趣；馬靖超從小就對數理很有興趣，他也認為，這世界上充滿無數謎團，儘管科技持續高速進步，然而對於人類而言，仍有許多未知事物。在考上建中科學班後，以入選化奧國手為目標，讀書會讓他受益良多，高二時無意間接觸到「語言學」，也曾參與語言奧林匹亞競賽，在亞太賽及國際賽都獲得了佳績。
李沛遠來自竹科實中科學班，他在自述內容指出，國三那年壓線過了科學班入學考試，發現自己與同學相比，還有很大的進步空間，但許多同學為了高一考奧林匹亞初選，因此讓他萌生參加化奧的念頭。入學後讀書會給了他許多幫助，自己也慢慢地走，終於成為了國手，他感謝身旁師長、學長姐的分享與支持。
國教署表示，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。
國教署表示，我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，迄今已選送逾百位學生參賽，獲得無數佳績。未來將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，以促進國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。
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