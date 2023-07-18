台日學生壁畫在東奧展出卻被更名 國際教育成機會教育

全國教育局處長會議今天在新北市登場，會中邀請多校分享如何深化國際教育課程。有學校與日本跨國共學十餘年，共同完成藝術壁畫，更獲選在東京奧運展出，卻因掛名台灣，遭主辦單位要求更名為中華台北，讓師生也「機會教育」；也有學校結合外籍教師發展校訂必修課程，還研發國際技職交流基礎素養課程手冊。專家也提出三項課程深化策略，助學校一臂之力。

教育部推動國際教育超過10年，配合國際教育白皮書2.0，今年5月修正發布「推動中小學國際教育中程發展計畫」。除了延續國際教育白皮書1.0精神，也要深化國際教育課程。

為能深化國際教育課程，台師大教務長、國教署國際教育課程發展與交流推展計畫主持人劉美慧提出三項策略，首先要強化學習深度，以概念為本的課程設計，開創學習遷移的機會；強調跨領域課程設計，跨領域的教師社群運作，以議題為中心的探究式學習；注重學校特色發展，學校本位課程發展、整合不同計畫與資源、發展長期的學校特色課程。

劉美慧也說，綜合領域最容易結合國際教育，社會科、自然科議題多，也相對容易結合，尤其高中推動新課綱有很多空間，把校訂必修變成國際視野課程。她認為，推動國際教育不難，就是有無意願跟對方學習，並且把台灣介紹給大家認識。

嘉義市文雅國小歷經15年深耕國際教育課程，參與跨國專案的學習計畫，透過跨國共學和日本學生共同完成藝術壁畫。校長黃金木今在會中分享，學校其中一幅藝術壁畫，有在2021年東京奧運展出，卻被主辦單位要求將台灣更名為中華台北，他表示，教育不是要在象牙塔理想狀態，由此也讓學生學習面對國際現實，最終由師生一起討論，這幅壁畫是台日學生共同完成，大家決定改成奧運模式。

台北市蘭雅國中校長李芝安分享，學校結合聯合國永續發展17項目標（SDGs）為課程發展主軸，引進外部資源進行跨領域課程設計，讓學生進行SDGs的探究與實作走出教室走入世界；台中市惠文高中組長吳彥慶分享，該校結合外籍教師發展校訂必修課程於高一全年級辦理為期2個月的文化箱課程，另跨學科教師結合大學及當地NGO組織，研發結合海外服務學習的校訂課程並前往海外擔任志工。