台南藝術教育深耕 創意市集也可以這樣賞與玩

「2023台南囡仔有藝思」藝術創意市集今天下午在台南文化中心假日廣場登場，由復興國中等23校辦理的18個創意美學DIY攤位讓民眾體驗「手作」藝術，舞台區有「藝起SHOW」音樂、舞蹈、鼓術及扯鈴等表演，呈現學校藝術深耕教學計畫執行成果。

副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒發今年度藝術教育貢獻獎，績優學校獎有石門國小、億載國小、玉山國小及官田國中；教學傑出獎有新市國中黃心蘭、活動奉獻獎玉山國小徐子蔚。

教育局長鄭新輝表示，111學年度學校藝術深耕教學計畫共補助74校，經費467萬餘元，其中有66校是偏遠小型學校，藉由各校觀摩與學習，讓師生、親子體會藝術創意無窮的樂趣。藝術創意市集以「藝術校園、在地體驗」為主軸，將「發展在地藝術」及「行銷台南藝術」為推動面向的展演成果，讓大家看到台南囡仔對藝術獨具的創意，展現藝術美感融入生活的體現。

「創意美學DIY」由三慈國小等18校設置靜態手作攤位，適合各年齡層的學生參與，如蚵殼花、手作陶藝、飛行紙鳥、皮革杯墊製作、南管世界初探、印章作畫、皮影DIY、版畫、墨筆繪扇、砂紙彩繪等，擺攤學校使出渾身解數，讓參與民眾實際操作各校的藝術課程也可成品帶回家。