屏縣海中畢業典禮巧遇綠蠵龜 還有學生考取潛水證照

畢業季到來，屏東縣有多所學校帶著畢業生們投入大海懷抱，在專業教練帶領下潛水、划獨木舟完成畢業挑戰，海中巧遇綠蠵龜，還有學校讓孩子直接考取潛水證照，成為人生第一張證照，也從中向海學習，敬畏海洋浩大。

屏東縣長周春米在臉書分享，縣內多所學校舉辦海中畢業典禮，在大海中，學童們巧遇綠蠵龜，永生難忘，周春米說，在專業教練教導下，帶領學生學習潛水、划獨木舟完成畢業挑戰，「讓孩子親近大海母親，真的令人感動」。

周春米在臉書提到，有學校讓孩子考取潛水證照，成為人生第一張證照，下一階段會記得這份畢業禮物信念，珍惜大自然美麗，山海是屏東最珍貴的寶藏，要讓孩子們從小記得，永續守護。