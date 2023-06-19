屏縣海中畢業典禮巧遇綠蠵龜 還有學生考取潛水證照
畢業季到來，屏東縣有多所學校帶著畢業生們投入大海懷抱，在專業教練帶領下潛水、划獨木舟完成畢業挑戰，海中巧遇綠蠵龜，還有學校讓孩子直接考取潛水證照，成為人生第一張證照，也從中向海學習，敬畏海洋浩大。
屏東縣長周春米在臉書分享，縣內多所學校舉辦海中畢業典禮，在大海中，學童們巧遇綠蠵龜，永生難忘，周春米說，在專業教練教導下，帶領學生學習潛水、划獨木舟完成畢業挑戰，「讓孩子親近大海母親，真的令人感動」。
周春米在臉書提到，有學校讓孩子考取潛水證照，成為人生第一張證照，下一階段會記得這份畢業禮物信念，珍惜大自然美麗，山海是屏東最珍貴的寶藏，要讓孩子們從小記得，永續守護。
今年舉辦海中畢典的學校有墾丁國小、琉球國小、白沙國小與大光國小。大光國小指出，學校位在後壁湖，有著美麗的珊瑚海域，海洋課程是校定課程主軸之一，孩子們取得人生第一張證照是青少年開放水域潛水員合格證，透過考證讓孩子們對家鄉美麗海域更珍惜，也更能敬畏海洋浩大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言