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福連國小唯一畢業生 海中領證書

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
福連國小唯一畢業生吳尚恩浮潛領取畢業證書。記者游明煌／攝影
福連國小唯一畢業生吳尚恩浮潛領取畢業證書。記者游明煌／攝影

新北市貢寮區福連國小全校只有7個學生，今年唯一的畢業生吳尚恩，昨天划獨木舟再浮潛，從水深5米的海水中領取畢業證書。他從小一到小六都是拿「第一名」，昨天市長獎、議長獎等18個獎項和獎金一手包辦，開心畢業。

吳尚恩從小一進福連國一直到小六，每個年級都是他獨自一人，他說，學校有安排混齡上課，沒有出現老師學生一對一上課孤單情況。

吳尚恩說，校長和老師都很用心教導他，他覺得上小學很開心。一個人畢業最開心的就是包辦所有獎項，一共有18個，他全部一起拿回家，市長獎、議長獎、立委獎、校長獎、議員獎等，全都寫上他名字。

浮潛是福連國小的特色課程之一，每位學生在畢業前除了要學會俯漂、仰漂、立漂、打水行進、水上自救等浮潛基本技巧，更要學會無裝備下潛動作，才能下潛至卯澳灣底拿取畢業證書及勇士狀，4年前更增加獨木舟課程，海上活動豐富有趣。

畢典時校長梁均紘帶領在校生及教師代表陪吳尚恩，從學校操場邊槽池分乘4艘獨木舟沿著卯澳灣社區沿岸緩緩划行，進行社區海岸巡禮，到達對岸後再勇渡卯澳灣。

為了不讓畢業生太孤單，邀請國中學長、學姐陪游，象徵引領畢業生迎接嶄新階段的學習生涯，新北市靈聖殿慈善功德會熱情共襄盛舉，壯大勇渡卯澳灣陣容。

今年不同於以往將畢業證書及勇士狀放在海底，校長特別重裝預先潛入海底，讓畢業生下潛後從校長手中接過畢業證書及勇士狀，留下深刻難忘的回憶。

畢業證書 獨木舟

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