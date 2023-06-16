影／6年都拿第1名！福連國小唯1畢業生包辦18獎 校長為他打造海底畢典

新北市貢寮區福連國小有百年歷史，但全校只有7個學生，今年唯一的一個畢業生是吳尚恩，他划獨木舟再浮潛，從水深5米的海水中領取畢業證書。他從小一到小六都是一個人，今天他拿到市長獎、議長獎等共18個獎項和獎金，全都一手包，開心畢業。

吳尚恩從小一進福連國一直到小六，一個年級都是只有他獨自一人，他說，學校有安排混齡上課，所以沒有出現老師學生一對一上課，還是不會孤單，他笑著說，「所以呢，我從小一到小六也都是第一名」。

吳尚恩說，校長和老師都很用心栽培、教導他，他覺得上小學很開心。畢業最開心的就是一個人包辦所有獎項，一共有118個，他全部一起拿回家，市長獎、議長獎、立委獎、校長獎、議員獎等，全都寫上他名字。

浮潛是福連國小的特色課程之一，每一位學生在畢業前除了要學會俯漂、仰漂、立漂、打水行進、水上自救等浮潛基本技巧，更要學會無裝備下潛動作，才能下潛至卯澳灣底拿取畢業證書及勇士狀，4年前更增加獨木舟課程，讓福連國小海上活動更加豐富有趣。

今年畢典，校長梁均紘帶領在校生及教師代表陪著畢業生，從學校操場邊槽池分乘4艘獨木舟沿著卯澳灣社區沿岸緩緩划行，陪伴畢業生進行社區海岸巡禮，到達對岸後勇渡卯澳灣。

今年只有1位畢業生，為了讓畢業生不孤單，邀請國中學長姊陪游，象徵引領畢業生迎接嶄新階段的學習生涯，另外也有新北市靈聖殿慈善功德會熱情共襄盛舉，壯大勇渡卯澳灣陣容。

而且，不同於以往將畢業證書及勇士狀放在海底，今年校長特別規劃重裝預先潛入海底，讓畢業生下潛後從校長手中接過畢業證書及勇士狀，讓畢業生留下更深刻難忘的回憶。