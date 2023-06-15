影／台中啟明學校畢業典禮 畢業生父許願：一生平安健康

台中市啟明學校今天舉行畢業典禮，許多視障或身心障礙畢業生由老師牽手走到頒獎點，學生今天畢業，有些老師仍不放心，在旁叮嚀學生要努力學習；一名畢業生的父親說，他只盼孩子平安健康，回想孩子3年來的上學，比一般人更不容易和辛苦。

台中市啟明學校今天舉行「感恩惜福.乘夢飛翔」畢業典禮，各年級畢業生齊聚，許多家長坐在後排，老師站在舞台前，緊盯著自己的學生要上台領獎時，立即上前牽著學生的手，協助完成領獎。

畢業生上台舞蹈表演感謝師長，畢業生們的肢體動作不算整齊，老師說，這是學生們認真練習很久的成果，有些學弟妹在台下看到舞蹈表演，尖叫歡呼為學長姐加油。

該校110學年度復辦的學前部企鵝班首屆畢業的小朋友們，今天畢業典禮後，將和老師們說再見；視障部國小直升國中，國中選擇直升該校高職部的畢業生，畢業後仍在學校繼續學習，有些學生從幼兒園一路唸到高三，對學校充滿懷念與感情。

台中啟明學校校長廖連喜致詞說，珍視孩子們的現在，珍惜下次你路過，人間已無我的相遇，發掘孩子的獨特性，確信學校是孕育生命芬芳的所在，可以集各方之力喚起孩子對自身所喜愛事物的學習熱情，這是學校的教學目標。