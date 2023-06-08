畢業禮物 台東女中美術班捐繪製植物圖鑑義賣

台東女中美術班今天舉辦義賣活動當作送給自己的畢業禮物，他們將繪製的植物圖鑑捐給社福團體做成手札插圖義賣，相當搶手。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台東女中美術班的畢業成果展停辦3年，今天恢復展出，13名畢業生在台東藝文中心展出西畫類11件、水墨類21件、版畫類18件、設計類21件、立體類43件、植物繪圖56件，同時將植物繪圖捐出做義賣。

台東女中發布新聞稿表示，自2016年首屆義賣活動，由老師康毓庭個人發起，將教育部美感教育計畫結合藝術與公益，藉由課程發展美感設計文創彩繪帆布鞋，捐出義賣，所得全數捐給台東醫院社福基金與弱勢團體，讓學生以一己之長，回饋在地。逐年增加創作作品與參與學生人數，也成為東女美術班特色課程之一。

2022年康毓庭與共感地景創作公司合作「野地博物館計畫」，推動「教育部藝才班創新課程計畫」設計植物繪圖課程，讓學生以代針筆點畫技法，繪製台灣原生種植物圖鑑，並與社福團體「社團法人台東縣友善關懷協會」推出公益活動。

作品中像是九層塔、芳香萬壽菊、菖蒲、迷迭香等，局部特寫幾可亂真，從植物的研究、鉛筆速寫紀錄，運用0.1mm的代針筆，採特殊點畫技法精準堆疊出立體感。

這些圖鑑做成500本植物手札給社團法人「台東友善關懷協會」義賣。