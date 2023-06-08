沒學過畫畫！國中弟把聯絡簿當畫冊 網看作品佩服大讚：跪了

每個人的長處都不同，有人對音樂很有天分，也有人的手很巧。日前一名女網友在網路上分享弟弟的畫畫作品，他居然把聯絡簿當畫冊，而且作品還很有程度，貼文曝光後也掀起討論，不少網友佩服大讚。

日前一名女網友在Dcard上以「弟弟把聯絡簿當畫冊」為題發文，從照片中可以看見，弟弟聯絡簿的生活札記欄都是鉛筆的作畫，而且不僅人物還原程度高，整體畫風也非常細緻，「弟弟每天都把聯絡簿當畫冊，請問身為姐姐的我該怎麼幫助他？」

原PO透露弟弟從幼兒園就很喜歡畫畫，動不動就要把自己的作品送人，當下還覺得弟弟在開玩笑。不過，原PO坦言直到弟弟讀國中時，發現他真的很認真在畫生活札記，「一看嚇一大跳，沒學過畫畫的他，還畫得有模有樣」。原PO自嘲自己只會畫火柴人，因此相當佩服弟弟的才華，也決定幫他開一個社群帳號來記錄作品。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「送他去學畫畫，妳弟也太厲害了」、「超猛，路人說我幹嘛跪在地上」、「我18歲還在畫火柴人」、「真的畫很好，而且每天都畫代表是對繪畫很有熱忱的孩子」、「這麼有才華請尊重他未來國高中志向，請父母不要盲目追求升學」。

也有過來人提到，「回想我從小到大一直都很有畫畫天賦，也一路得獎被稱讚到大，但為了不餓死，我還是向現實妥協」、「過來人路過，我國中也超愛在聯絡簿畫頭像的，不過畫畫當興趣就好，賺不了多少錢」、「美術班可以讀到高中就好，大學不要輕易走美術，直接餓死」。