海大畢典2272名畢業生 34%畢業前就找到專職工作

國立台灣海洋大學今晚舉辦112級畢業典禮，海大許泰文校長及基隆市長謝國樑同為畢業生帶來祝福及勉勵。據統計，海大學生在畢業後即選擇全職工作的人數約占5成，有34.4%在畢業前已找到專職工作。

本屆有博士班15名、碩士班572名、學士班1362名、碩士在職專班232名、進修學士班91名，共計2272位畢業生。睽違2年的實體畢業典禮，畢業生與同行家長親友們都充滿著興奮與驕傲的神情，校園中喜悅滿溢。

許泰文勉勵畢業生不論遇到什麼艱困的挑戰，只要發揮海洋人「不屈不撓」與「乘風破浪」的精神，鍥而不捨，為理想不斷的往前航行，就會有實現夢想的機會，航向實現理想的彼岸。

依據海大最新的畢業生流向調查資料顯示，海大學生在畢業後即選擇全職工作的人數約占5成，有34.4%在畢業前已找到專職工作，在1個月內就找到工作也有25.5%，並且在專業能力與工作所要求的相符程度高達74.31%，也有將近8成的畢業生表示對目前工作整體滿意，顯示出海大培育人才方向符合社會需求與就業環境。

基隆市謝國樑市長表示，海大團隊給予基隆市政府很大的幫助及很多的支持，希望未來基隆市可以跟海大共同成長共同學習，也提到希望可以創造更多在地就業機會尤其是在航運業，讓優秀的學子可以留下來。

傑出校友陳昭男為水產食品科學系76級畢業，以業界冷鏈之實務經驗結合在海大時的專業訓練，實際應用於食品安全及疫苗醫藥。

畢業生致詞代表海洋法律政策學士王韻婷，在學期間積極參與海大司儀團，曾主持校內外近20場大型慶典與活動，獲選今年全國大專優秀青年。

畢業生英語致詞代表為來自我國友邦聖文森及格瑞那丁的海洋生物研究所魏珍言，感謝在海大攻讀學士和碩士共7年期間師長的栽培與協助。