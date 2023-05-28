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海大附中畢業紀念冊印大陸五星旗 學校致歉回收重印

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大附中畢業紀念冊印大陸五星旗，學校致歉回收重印。圖／海大提供
海大附中畢業紀念冊印大陸五星旗，學校致歉回收重印。圖／海大提供

國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校，今年高三畢業紀念冊封面被學生發現竟有大陸五星旗，引發質疑。學校昨晚表示歉意，指當初圖片交由廠商設計，可能因太小沒有看清楚，已全部回收重印。

據學生家長昨晚反映表示，據學生說，今年的畢業紀念冊封面，以海洋為主題，有水手、燈塔和船三種基隆海洋的意象，但船上的紅色小旗子竟是大陸的五星旗。

一名學生說，「很誇張，怎麼會有阿共的五星旗，學校已經通知全部回收重印」。

海大附中祕書鄭穎鴻受訪說，當初請廠商規畫設計出3個版本給學校人員和學生選擇，有看過大樣，但可能當時圖樣太小，在審查時並沒有發現有五星旗，直到印出來學生仔細看才發現，已全部回收。他表示，會趕在6月1日畢業典禮前，把封面重新印好換上發給畢業生，學校也表示歉意。

五星旗 基隆

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