影／成就墾丁國小夢幻潛水畢典 台灣潛水為「服務海洋」總動員

以南台灣潛水勝地墾丁為大本營的台灣潛水公司，發想將國小畢業典禮會場搬到海中樂園，讓海洋保育種子從小札根，前天連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，更首次完成全員水下領證的創舉。

執行長陳琦恩說，看到孩子上岸時的笑容，比他們還開心，公司成立「藍色基金」提撥兩成淨利，淨灘淨海和教育作公益，凡恆春半島的國小都可無償幫忙。

在墾丁創店的台灣潛水除打造與國際接軌的教育基地外，小琉球和台東綠島也設分店，身為近百員工和旅店執行長的陳琦恩，顛覆傳統潛店經營模式，盈餘多投資在海洋保育，成立「藍色基金」、提撥兩成淨利淨灘和教育，1%繳交「地球稅」作公益，4年前還通過由美國發起的「B型企業（對世界最好的企業）」；5年前在網路上號召贊助在地學校舉辦海底畢業典禮，已有竹北國小、墾丁國小和水泉國小和龍泉分校加入。

「公司想將『海洋帶入你的生活』， 讓更多人認識海洋成為海人，藉由潛水去連接世界與台灣。」陳琦恩說，墾丁瑰麗的珊瑚礁吸引潛水客朝聖，帶進觀光財，但珊瑚也面臨氣候暖化、人為開發和遊憩壓力帶來的汙水、垃圾等威脅，為讓海洋資源永續，公司不只是間潛店，更要為「服務海洋」盡分心力，成立「藍色基金」號召贊助國小舉辦潛水畢業典禮，盼讓海洋保育種子從小札根。

他說，過去即使事前準備充分，仍有少數人因身心因素臨陣退縮，今年墾丁國小首度完成16人全員水下領證的創舉，公司出動16名潛水教練一對一戒護，並全程錄影，一潛就是一支氣瓶的時間40分鐘，學生上岸時直呼「還不過癮耶！」圍著教練拍照，在那一刻，他對著身邊的員工說，看著孩子開心地在海邊大笑，是件驕傲的事情，感覺做的一切都是值得的。