快訊

直播／AI教父黃仁勳台大畢典致詞 開口先秀台語：愈想愈緊張

影／成就墾丁國小夢幻潛水畢典 台灣潛水為「服務海洋」總動員

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣潛水公司連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，首次完成全員16名畢業生水下領證的創舉。圖／台灣潛水公司提供
台灣潛水公司連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，首次完成全員16名畢業生水下領證的創舉。圖／台灣潛水公司提供

以南台灣潛水勝地墾丁為大本營的台灣潛水公司，發想將國小畢業典禮會場搬到海中樂園，讓海洋保育種子從小札根，前天連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，更首次完成全員水下領證的創舉。

執行長陳琦恩說，看到孩子上岸時的笑容，比他們還開心，公司成立「藍色基金」提撥兩成淨利，淨灘淨海和教育作公益，凡恆春半島的國小都可無償幫忙。

在墾丁創店的台灣潛水除打造與國際接軌的教育基地外，小琉球和台東綠島也設分店，身為近百員工和旅店執行長的陳琦恩，顛覆傳統潛店經營模式，盈餘多投資在海洋保育，成立「藍色基金」、提撥兩成淨利淨灘和教育，1%繳交「地球稅」作公益，4年前還通過由美國發起的「B型企業（對世界最好的企業）」；5年前在網路上號召贊助在地學校舉辦海底畢業典禮，已有竹北國小、墾丁國小和水泉國小和龍泉分校加入。

「公司想將『海洋帶入你的生活』， 讓更多人認識海洋成為海人，藉由潛水去連接世界與台灣。」陳琦恩說，墾丁瑰麗的珊瑚礁吸引潛水客朝聖，帶進觀光財，但珊瑚也面臨氣候暖化、人為開發和遊憩壓力帶來的汙水、垃圾等威脅，為讓海洋資源永續，公司不只是間潛店，更要為「服務海洋」盡分心力，成立「藍色基金」號召贊助國小舉辦潛水畢業典禮，盼讓海洋保育種子從小札根。

他說，過去即使事前準備充分，仍有少數人因身心因素臨陣退縮，今年墾丁國小首度完成16人全員水下領證的創舉，公司出動16名潛水教練一對一戒護，並全程錄影，一潛就是一支氣瓶的時間40分鐘，學生上岸時直呼「還不過癮耶！」圍著教練拍照，在那一刻，他對著身邊的員工說，看著孩子開心地在海邊大笑，是件驕傲的事情，感覺做的一切都是值得的。

墾丁國小校長許淑真說，學校鄰近大海，校訂課程一直以海洋學校為主軸，安排包涵親海戲水、浮潛、基礎自由潛水、SUP、挑戰衝浪和水肺潛水，這次海洋畢業典禮準備了半年，在專業教練事前訓練和完善準備工作下，讓家長和老師完全放心；在歷屆校長傳承推動下，也有群愛海的老師，12班的小校裡有多位教師取得開放水域潛水員證照，進而一起下海，帶動學生多元學習興趣。

台灣潛水公司連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，首次完成全員16名畢業生水下領證的創舉。圖／台灣潛水公司提供
台灣潛水公司連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，首次完成全員16名畢業生水下領證的創舉。圖／台灣潛水公司提供
台灣潛水公司連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，首次完成全員16名畢業生水下領證的創舉，執行長陳琦恩（右）全程陪同。圖／台灣潛水公司提供
台灣潛水公司連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，首次完成全員16名畢業生水下領證的創舉，執行長陳琦恩（右）全程陪同。圖／台灣潛水公司提供
以南台灣潛水勝地墾丁為大本營的台灣潛水公司，連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，首次完成全員16名畢業生水下領證的創舉。圖／台灣潛水公司提供
以南台灣潛水勝地墾丁為大本營的台灣潛水公司，連續第4年協助在地的墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮，首次完成全員16名畢業生水下領證的創舉。圖／台灣潛水公司提供

墾丁 畢業典禮 珊瑚

延伸閱讀

台大畢業典禮沒掛國旗 孫大千：將國旗還給大家

台南人出身！Nvidia輝達身價破兆執行長黃仁勳抵台引爆動 預定台大畢典和COMPUTEX演講

黑吃黑！嘉義男持刀架脖搶毒品 還到墾丁狂歡拜土地公

重回16年前「海角七號」拍攝地 田中千繪帶前世情人遊墾丁

相關新聞

影／成就墾丁國小夢幻潛水畢典 台灣潛水為「服務海洋」總動員

以南台灣潛水勝地墾丁為大本營的台灣潛水公司，發想將國小畢業典禮會場搬到海中樂園，讓海洋保育種子從小札根，前天連續第4年協...

擺脫行人地獄 精忠國小人本交通教育小朋友體會過馬路危險

行政院為擺脫「行人地獄」汙名，推動「行人優先交通安全行動綱領」，其中教育部分，學校教育扎根，建立「以人為本、行人優先」正...

單親新二代走過憂鬱社交恐懼 賴嘉騏獲總統教育獎

總統教育獎得主、新住民二代國立嘉商高三學生賴嘉騏，母親過世，父親因案被關，罹憂鬱及社交恐懼症，繁星推甄錄取東華大學社會系...

苗縣武榮國小淪空校 面臨裁撤

苗栗縣大湖鄉武榮國小受少子化、人口外移嚴重影響，全校僅剩3名六年級學生，「全校9名教職員還比學生多」。由於今年零新生報到...

罰特殊生蹲跳 竹縣校園又傳霸凌

又傳校園霸凌事件。新竹縣民進黨籍3名議員張珈源、吳傳地、何建樺昨天在議會聯合質詢，揭露有國小生疑遭老師與同學霸凌，家長質...

台中公明國中直笛交流 首站彰化二林以笛會友

台中市直笛演奏比賽常勝軍公明國中，舉辦兩天一夜跨校直笛交流活動，首日第一站到彰化縣立二林高中，以一曲「在我心底的名字」贏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦