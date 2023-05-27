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單親新二代走過憂鬱社交恐懼 賴嘉騏獲總統教育獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉商校長林義棟（右）表揚榮獲總統教育獎的新住民二代賴嘉騏（中）。記者魯永明／攝影
嘉商校長林義棟（右）表揚榮獲總統教育獎的新住民二代賴嘉騏（中）。記者魯永明／攝影

總統教育獎得主、新住民二代國立嘉商高三學生賴嘉騏，母親過世，父親因案被關，罹憂鬱社交恐懼症，繁星推甄錄取東華大學社會系，是逆境向上生命鬥士，校長林義棟昨天上午表揚，是嘉市唯一獲獎的高中生。

「一路風雨有人撐傘已是幸福！」賴嘉騏童年罹憂鬱及社交恐懼症，在國中師長陪伴輔導下，走出憂鬱恐懼，讀嘉商當班代，榮獲同濟會十大傑出青少年。校長林義棟說，今年全國推薦351人角逐總統教育獎，高中組12名學生獲獎，賴嘉騏是嘉市唯一獲獎的高中生命鬥士。

賴嘉騏說，他在醫師及師長輔導下走出陰影，讀嘉商主動當班代，走入人群，辦營隊為兒少發聲，曾任嘉市兒少代表。

賴嘉騏與父親、祖父、弟妹、姑姑相依為命，靠社福救助及獎學金、學校幫忙生活，祖父單眼失明行動不便，奶奶過世，弟妹分別讀高二、國三，母親生前獨自扶養3個小孩，他小學放學到教會課輔班或到母親工廠讀書，有時晚餐打包學校剩下午餐，生活苦不影響學習，國小成績前三名，當選模範生，通過數理資優鑑定。

高一導師謝依樺發掘他文學長才，帶他錄製節目創作作品在美術館展覽，參加競賽獲獎。「你勇敢去做，我來幫你處理其他雜事」，高二導師潘燕弘鼓勵支持他，蛻變成長感謝導師陪伴。他說，上大學後要幫助鼓勵處於逆境孩子，力爭上游，從小至今人生一路風雨，有人撐傘是幸福，長大也要為需要的人撐傘，母親生前鼓勵他認真讀書，當手心向下的人，帶給他信念。

憂鬱 社交 新住民

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