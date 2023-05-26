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孩子你很棒的！單親新住民二代走過社交恐懼 獲總統教育獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉商單親新住民二代賴嘉騏，走過憂鬱社交恐懼， 逆境向上，榮獲總統教育獎。記魯永明／攝影
嘉商單親新住民二代賴嘉騏，走過憂鬱社交恐懼， 逆境向上，榮獲總統教育獎。記魯永明／攝影

「一路風雨有人撐傘已是幸福！」國立嘉商新住民二代賴嘉騏，越南母親過世，父親因案坐牢出獄中風失業，童年罹憂鬱及社交恐懼症，在國中師長陪伴輔導下，走出憂鬱恐懼，讀嘉商當班代，榮獲同濟會選拔十大傑出青少年，逆境向上熱愛生命學習，日前再榮獲總統教育獎。

校長林義棟上午表揚總統教育獎得主、普通科三年4班賴嘉騏，今年全國推薦351人，高中組12名學生獲獎，賴嘉騏是嘉義市唯一獲獎的高中生命鬥士。

賴嘉騏說，母親在他讀國小五年級鼻咽癌病逝，父親因案入獄，童年受不了打擊，罹憂鬱症及社交恐懼症，轉學玉山國中，在醫師師長輔導下走出陰影，升讀嘉商主動當班代，走入人群服務大眾，辦國小營隊為兒少發聲，曾任嘉市兒少代表，獲選同濟會全國十大傑出青少年。

賴嘉騏與爸爸、爺爺、弟妹、姑姑相依為命，靠社福救助及獎學金、學校幫忙生活，爺爺單眼失明行動不便，奶奶在他高一過世，弟弟讀高二、妹妹讀國三，母親生前獨自扶養3個小孩，他小學放學到教會課輔班或到母親工廠讀書，等母親下班，有時晚餐打包學校剩下營養午餐解決，生活苦不影響學習，國小成績前三名，當選模範生，通過數理資優鑑定。

高一導師謝依樺發掘他文學長才，帶領他錄製節目、創作作品在美術館展覽，陶冶他文學氣息，參加許多競賽獲獎。「你勇敢去做，我來幫你處理其他雜事」，高二導師潘燕弘鼓勵支持他，蛻變成長感謝2位導師陪伴支持。

他透過繁星管道甄選上國立東華大學社會系，他說，上大學後要幫助鼓勵更多處於逆境中孩子，力爭上游，從小至今，人生一路風雨，有人撐傘已是幸福，長大也要為需要的人撐傘，母親生前鼓勵他認真讀書，當個手心向下的人，給他奮發向上信念。

嘉商校長林義棟（右）表揚榮獲總統教育獎的新住民二代賴嘉騏（中）。記魯永明／攝影
嘉商校長林義棟（右）表揚榮獲總統教育獎的新住民二代賴嘉騏（中）。記魯永明／攝影
嘉商校長林義棟（右）表揚榮獲總統教育獎的新住民二代賴嘉騏。記魯永明／攝影
嘉商校長林義棟（右）表揚榮獲總統教育獎的新住民二代賴嘉騏。記魯永明／攝影

憂鬱症 爺爺

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