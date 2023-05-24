10學生站一排全當「低頭族」 角落驚見1亮點笑翻網：超叛逆的

人手一支手機的年代，你也成了「低頭族」嗎？臉書社團「路上觀察學院」今（24）日流傳一張照片，只見11名學生站一排，似乎是在等公車，當中卻有10人都在低頭滑手機，然而往最左邊一看，竟有1名男學生悠悠地望著遠方，讓網友驚呼「是一股清流」。

「為什麼，你這麼不合群？」原PO在臉書社團搞笑曬出圖片，隨即引來網友們討論。大家紛紛替那位「唯一」抬起頭的男學生下註解，「當你昨晚睡前忘了幫手機充電：」、「他今天負責舉手攔公車」、「忘了帶啦，不然勒」、「唯一清流」、「拍照總有個不合群的」、「眾人皆醉我獨醒」、「考試快到了，手機被沒收」。

不過，也有眼尖網友發現，該名男學生其實將手機夾在手臂下，只是因角度問題難以被發覺；另外，他耳朵裡戴著藍芽耳機，推測他應該是相當專注地在聽音樂。

對此，網友們感嘆時代不同了，更釣出同路人分享「拒當低頭族」的心境，「以前的叛逆：青少年時期玩手機；現在的叛逆：青少年時期不玩手機。X，超叛逆的」、「我也是不合群的一個。坐火車，每個人都在當低頭族，就只有我一個抬頭在看窗外的風景，我有手機，但我沒滑手機的習慣」、「前陣子美國一所中學校車司機突然身體不適，唯一沒有玩手機的學生發現，衝上前去踩了煞車救了全車人」、「不合群又如何？重要是活出自己」。