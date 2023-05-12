彰化百年老校母親節歌唱大賽 前三名簽約成偶像

彰化縣好修國小一年一度母親節歌唱比賽暨好修之星選拔，今天在學生活動中心熱鬧開唱，施羽思等4名學童組隊演唱「少年」勇奪第一名，和另外分獲第二、三名的隊伍跟學校「簽約」，將在好修國小120周年校慶表演。

好修國小今年將滿創校120年，把年年舉辦的母親節歌唱比賽列入系列活動，今天擴大舉辦，邀請家長同台接受參賽學童表達感恩，有4名家長出席，家長會長陳志昇的兒子陳笠誠朗誦感謝媽媽的短文，請爸爸轉達給媽媽。

母親節歌唱比賽受理1至4人組隊報名，今天18組登台，熱力演唱之後，主持人輔導主任張梓群在宣布名次之前的統計分數時高唱「光年之外」，全體學童跟著唱，學生活動中心內嗨翻天，最後緊張時刻來臨，主持人張梓群故意報錯第一名的姓名製造「笑」果。

去年參賽得第二名的翁祺翔今年捲土重來演唱「海市蜃樓」，雖然屈居第四名，但他仍很開心做自己喜歡的事，母親節將唱歌給媽媽和家人聽。

好修國小照例與母親節歌唱比賽前三名隊伍簽約成為「好修之星」，期許他們課餘勤加練習，校慶當天將擔綱表演才藝。家長會長陳志昇說，學校舉辦母親節歌唱比賽可培養學童從事正當休閒興趣，今年時逢120周年校慶，好修舉辦系列活動，希望社會大眾能到好修共享辦學成果。