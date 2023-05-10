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鶯歌國小排球隊自律性超高 嘉縣民宿業者驚嘆

中央社／ 嘉義縣10日電

鶯歌國小排球隊5月初到嘉義參加排球賽入住鹿草鄉民宿，業者張亞涵說，球員們沒有帶手機作息規律，不浪費食物，鞋子、行理箱都排得整整齊齊，自律性超高，令人讚嘆。

全國中華盃排球賽5月4日至7日嘉義縣開打，新北市鶯歌國小排球隊在張亞涵經營的民宿住宿，比賽結果獲得五年級女生組全國第3名。

鶯歌國小排球隊離開民宿後，張亞涵在臉書貼文，對小球員們自律、守規矩，不浪費食物的行為讚嘆不已。

張亞涵告訴中央社記者，這是她開民宿以來，看過最有紀律的一支隊伍，每個孩子都好鎮定、沉穩、自律性超高，時間到了就知道自己該做什麼事。不可思議的是沒有任何孩子帶手機，每天規律的體能練習、打球、寫功課。

「對於寫功課這件事，也是讓我非常驚訝和感動」張亞涵說，她們每天洗好澡自動拿功課出來寫作業，老師們在一旁陪伴和解說，把不會的教到會，這個畫面太溫馨也太感人。

另外，吃飯時間到了，球員們都安安靜靜的吃，一點食物也沒浪費，她還拿個鍋子要裝廚餘，結果一粒米、一片菜也沒裝到，吃完飯球員們把便當盒沖乾淨，疊得整整齊齊的，護具和鞋子也整齊擺放，睡覺起來棉被摺得整整齊齊的。

看著這一切，張亞涵說，球隊的老師和教練太用心、太認真，帶得太好了。讓孩子們奠定了這麼優秀的成長人格，能夠進入這所學校，這個班級學習，應該是很有福報的。

排球 民宿 嘉義 住宿

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