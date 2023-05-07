彰中、建中臉書匿名版也淪陷？ 「納粹」符號貼文連環爆

台中一中園遊會事件爭議未平，昨晚再有人於臉書「靠北中一中十點零」，以符號拼湊成「納粹」，疑似審查文章機制失靈，再度引發網友撻伐，台中一中校方、該粉專也在深夜緊急處理。據了解，臉書「靠北彰中2.0」前晚即有類似貼文出現，昨晚不少網友前往留言，今早已下架，不過臉書「新黑特建中」則從昨晚開始，連續刊載相同貼文且全數刊出，匿名版貼文連環爆。

台中一中4月29日舉辦校慶園遊會，高二學生28日以「烯環鈉」作為擺攤主題在IG上宣傳，與閩南語「死番仔」諧音雷同，遭批評是「歧視」、「侮辱」原住民族。事後傳出該校有原住民學生被同學強制拉到Line群組嘲諷，退出後又被強邀加入戲弄霸凌。中一中校長林隆諺為此也出面鞠躬致歉，並成立霸凌防制小組展開調查。

不料昨晚有人再於臉書「靠北中一中十點零」，以符號拼湊成「納粹」發文，再度引發網友撻伐。台中一中校方也於深夜在臉書發4點聲明，表示該版非屬本校官方網站，發現貼文，已立刻進行檢舉，並報警處理，呼籲小編即時撤文。

該粉專管理員也旋即發文表示，「本版先前因為特定的發文內容引發族群對立的問題，已經進行了刪除處理。由於段考即將到來，本版的管理人員因為課業繁忙而未能及時回覆訊息和進行相關處理。在此，我們對讀者們深感抱歉，並承諾將以之前討論文章時的留言為參考，來審慎考慮未來發布文章的標準（這些標準將在本版管理人員討論後公布）。」

實際上，臉書「靠北彰中2.0」前晚便有同一則貼文出現，昨晚在中一中校方發布聲明後，「靠北彰中2.0」文章也被網友熱搜「炎上」。有網友在文章下方留言「誰可以過審？很好玩嗎？很好笑嗎？忘了光復中學之前搞出什麼事情嗎？」、「沒事這裡看起來很安全，反正大家只在乎一中」、「小編沒在審文？？？」、「終究還是一中承擔了所有」。不過，該則貼文已於今早下架。

另有學生向本報指出，臉書「新黑特建中」雖自3月27日起無新貼文，但從昨晚開始也出現「納粹」符號貼文，不過該粉專目前仍未像其他二校匿名版粉專一樣刪文，掀起網友熱議。