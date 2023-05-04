重賞之下有勇夫 國防教育體驗北斗學生願上軍艦煮菜

戰爭最近成為台灣社會發燒話題，國立北斗家商今天邀請芳鄰北斗國中、北斗國小，參加「全民國防教育體驗日」活動，學生興致勃勃展開步槍射氣球、穿飛行服裝等體驗，都對軍旅生活產生夢想，希望長大後有機會成為保家衛國的一員。

今年4月榮獲國防部「第六屆全國高級中等學校儀隊競賽」第四名的北斗家商儀隊，表演精彩儀隊操演，為全民國防教育體驗日揭開序幕，北斗家商、北斗國中和北斗國小200多名學生進入體育館參觀國軍成果，體驗多項軍事設施，因首次接觸，學生無不感到新奇，每一攤位都體驗，國軍人員親切帶領體驗並詳細解答問題。

北斗家商張姓學生Round過陸、海、空軍各攤位，對海軍最感興趣；他說，海軍軍艦需要伙房人員，他就讀餐飲科，連忙打聽工作內容和待遇，軍艦伙食人員月薪逾7萬元，他畢業後若有機會很想到軍艦上發揮專長。

北斗國中張姓學生體驗各個攤位後，最想參加到後備憲兵服務；他表示，後備憲兵的福利很好，在後方做好自己的分內事即可，較符合他的志趣。北斗國小劉姓學童穿空軍駕駛軍機服裝，很開心的說，他羨慕空軍駕駛軍機翱翔天際，駕駛軍機需要視力1.2，他願意為了長大後駕駛軍機而放棄盯著手機等3C產品的娛樂。