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東石高中棒球隊成績躍升 聯電集團捐百萬助買裝備

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
東石國中棒球隊成績躍升，聯電集團今捐贈100萬元助買裝備。圖／東石國中提供
東石國中棒球隊成績躍升，聯電集團今捐贈100萬元助買裝備。圖／東石國中提供

嘉義東石國中是縣內棒球名校，棒球隊屢獲賽事殊榮，今年更從全國軟式棒球聯賽第5名打到第3名，聯電集圑智原科技、迅捷投資公司捐贈100萬元，今在東石國中舉辦捐贈儀式，球隊小隊員以整齊、陽剛的迎賓戰舞熱鬧開場，感謝聯電集團一路支持。

東石國中校長林子欽說，棒球隊由總教練鍾國忠帶領學生，所有學生都必須住校，手套、球衣及球鞋等所費不貲，最需要的就是資源，聯電集圑智原科技、迅捷投資公司連3年贊助球隊訓練經費100萬元，提供最實質的幫助，對球隊有很大助益。

林子欽也說，在資源穩定情形下，東石國中棒球隊發揮實力，去年拿下全國國中學生棒球運動聯賽軟式組更獲全國第5名，今年更躍升為第3名，感謝聯電集圑智原科技、迅捷投資公司今再捐100萬元，也感謝縣府、公所及代表會協助，會努力帶領學生創造佳績。

教育處長李美華說，東石國中棒球隊是嘉義縣極具實力代表的國中棒球隊，自民國88年成立迄今已24年，近年成績在校方大力推動及各界支持下，逐年打出好成績，從全國軟式棒球聯賽第五名提升至第三名，成績有目共睹。

縣長翁章梁說，嘉義縣雖屬偏鄉地區，縣府及民間團體仍努力引進資源，包括聯電集圑智原科技、迅捷投資公司等企業，希望帶給孩子們最好的棒球教育與資源，培育在地子弟打出一片天，在上球場發光發熱，未來會持續媒合資源，做棒球隊最強後盾。

東石國中棒球隊成績躍升，聯電集團今捐贈100萬元助買裝備。圖／東石國中提供
東石國中棒球隊成績躍升，聯電集團今捐贈100萬元助買裝備。圖／東石國中提供
東石國中棒球隊成績躍升，聯電集團今捐贈100萬元助買裝備。圖／東石國中提供
東石國中棒球隊成績躍升，聯電集團今捐贈100萬元助買裝備。圖／東石國中提供

東石 嘉義

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