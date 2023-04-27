全中運角力高雄勇奪3金 三級銜接計畫進行系統訓練

高雄市代表隊在今年112年全國中等學校運動會角力項目，勇奪3金、2銀、2銅，奪牌數全國最佳，表現亮眼。海青工商體育班去年才增設角力項目，今年全中運就拿下2金。

高雄市代表隊此次角力項目戰役共奪得3金、2銀、2銅，以及5人第5名、1人第7名，可說是歷年最佳。海青工商高三生謝孟婷，榮獲全中運高中女子組自由式第九級金牌，謝孟婷是來自高雄桃源區是的原住民選手，為一圓角力運動夢，三年前從桃源國中畢業後，離鄉背井至海青工商繼續訓練角力專業技術，三年來持續不斷辛苦練習，終於在今年全中運實現金牌夢想。她也是今年應屆畢業生，已是高雄師範大學正取生。

海青工商高一學生林慶傑，也在高中男子組希羅式第三級奪下金牌，他從永清國小四年級開始進行多元化訓練，直升大義國中體資班畢業後，決定繼續在海青工商精進角力技術，並且在學業上也努力不懈，課業拿到全班第一名，目標是未來繁星計畫能上台師大。

國中組方面，大義國中國三生的郭昌諭，今年全中運也獲得國中男子組希羅式第八級金牌。他在訓練期間用心、認真，角力運動雖然辛苦，但依然不放棄，希望高中能直升海青工商，繼續在角力運動場上圓自己的夢想。

教練李宗杰說，雖然選手們大都來自弱勢家庭，但選手們在場上絕不輸任何人的拚搏精神，讓人感動。在資源不足情況下，大部分選手也都能進入獎牌爭奪戰，難能可貴。在三級銜接的中段，感謝大義國中校長郭莉芳、組長阮欣宜全力支援學習體育的孩子，讓孩子們無後顧之憂，能全心全意投入訓練。