世界地球日去探索 台南國中生踏繪台江文化路徑

今天是世界地球日，台南市安南國中校長蔡佳宏與50餘名師生，響應台江建庄2百年，踏溯台江十六寮流域神話故事文化路徑，一早來到海尾寮朝皇宮，認識大道公，並沿著曾文溪舊河道，走進十三佃鄭家古茨、公親拜溪墘的歷史現場，最後畫出一張張台江流域信仰故事地圖，做為世界地球日的獻禮。

社大台江分校執行長吳茂成導讀，帶著學生在海尾散步，探索「淵海佛祖」遇水難成神，跟著大道公一起守護村民，保境護生的故事；師生逛廟口菜市場，體驗在地生活，以及坐在將軍吳古茨的百年竹林下，打開五感聆聽村落的心跳，拿著古地圖，沿著百年的文化路徑、曾文溪舊河道，走進十三佃鄭家古茨、公親拜溪墘歷史現場，比較古今的地景變化，認識台江先民營造離災不離水的永續家園智慧。

安南國中老師邱於真說，今天是世界地球日，聯合國推動SDGs與環境永續經營的理念，和台江文化「保境護生」的精神不謀而合，安南國中的學生也藉由這次的台江文化路徑走讀活動，更加瞭解自己家鄉生活環境的歷史及文化背景，對台江文化能有知古開新的認識。