網路成癮親子爆衝突 專家:不能只禁用 要更多陪伴與理解

桃園二名小學生不滿父親制止他們看平板和手機，憤而對父親噴酒精，近年來網路成癮引發的親子衝突不少，彰化師範大學輔導與諮商系教授王智弘表示，通常孩子是因與現實生活缺乏連結，才容易網路成癮，父母不能只想禁止孩子使用手機，而是應以同理心接納和理解，並帶著孩子多與真實生活連結，才能讓孩子脫離網路。

彰化師範大學本土諮商心理學研究發展中心主任王智弘教授表示，「網路成癮」其實是很多原因累積的結果，根據他多年研究也歸納出十大網路成癮的危險因子，包括社交焦慮、憂鬱、無聊感、低自尊、神經質、課業或工作壓力、家庭關係不佳、同儕關係不佳、敵意、衝動控制不良的人容易網路成癮。

王智弘說，要改善孩子的網路成癮不是只禁止孩子使用手機，而是要找出他成癮的原因，尤其若是「衝動控制不良」、「對人有敵意」型的更不能用禁止使用或拿走手機來解決，否則可能導致嚴重後果，孩子可能會用激烈傷害人或自傷的方式應對。

讓王智弘印象深刻的個案是，多年前一名國中數理資優生，因父母禁止他使用手機，於是自己偷買了手機，父母又要他交出來，他一氣之下輕生身亡。有時孩子在課業壓力下，會想上網紓壓，如果父母無法理解，小則造成親子衝突，嚴重者更造成一生難以彌補的遺憾。

王智弘也提出「網路成癮的親職教育階梯」，包括要家長「好奇」孩子使用科技的經驗，「同理」感受孩子使用科技的心情，「接納」孩子的需求、「陪伴」孩子使用科技的過程、「理解」孩子使用科技的想法、「討論」孩子使用科技的策略、「督導」孩子使用科技的方式、「教育」孩子使用科技的觀念，一步步來，才能走進孩子的世界，幫助他們脫離「網路成癮」。

「重度使用網路不見得會網路成癮」，王智弘說，但缺乏和現實生活的連結，就容易網路成癮，除了理解與接納孩子使用電子產品，也要幫助孩子建立與現實生活的連結，他們才能漸漸脫離網路，例如陪孩子出去玩、去用餐、運動、聚會，培養他們的興趣，才能讓他們減少對網路的依賴。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，網路成癮探究背後原因經常是因當事人面對生活很焦慮、不安、有挫折感、或家庭衝突等，有時是想逃避現實生活，就把注意力轉移到網路，網路成為其求生的浮木，要解決網路成癮問題，得給救生圈，需要提供各方面的協助。