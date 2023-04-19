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合庫金改選上演大和解…財政部釋善意 公股、農會不打了

北市敦化國小合唱團涉統戰事件遭懲處 校長：尊重

中央社／ 台北19日電
台北市松山區敦化國小。圖／取自北市敦化國小臉書
台北市松山區敦化國小。圖／取自北市敦化國小臉書

北市立敦化國小合唱團錄製「我們同唱一首歌」影片登上中國春晚，遭指成為中共統戰工具。市府調查後認定校方有3項行政缺失，將懲處校長劉建男；劉建男對此表達尊重。

民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚日前揭露，敦化國小合唱團今年1月接受福建電視台邀約，拍攝唱統戰歌曲「我們同唱一首歌」的MV，內容登上中國春節晚會，成為中共統戰樣板。

台北市教育局調查發現，敦化國小受邀請後有在主管會議中進行討論，但會議並沒有完整紀錄，且通知家長相關訊息時沒有要求書面回復，無法完整確認家長意願，又無法確認因應議員關心要求填報的彙整表是否有如實填報。

針對這3項行政缺失，教育局將請敦化國小釐清相關人員責任並檢討改進，同時針對劉建男處理及督導不周部分進行懲處。

劉建男今天晚間接受媒體電訪回應，沒有料到此事會造成各界關注，他尊重教育局的調查結果及後續處置，只希望這件事件不要再延燒下去，讓校園恢復寧靜。

對於有媒體報導，當時是中共統戰單位透過教育局高層聯繫邀請敦化國小合唱團唱統戰歌曲，劉建男說，並沒有這件事，從頭到尾都是學校與福建電視台聯絡。

教育局 北市 中共

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