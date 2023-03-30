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台中百年老校化身網美校園 聯聚打造共善公園

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大同國小網美景點「共善公園」內的長條型的水池一旁佇立著圓潤童趣、仰望天空的「展望者」雕塑。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」內的長條型的水池一旁佇立著圓潤童趣、仰望天空的「展望者」雕塑。記者趙容萱／攝影

創校124年的台中市大同國小設備老舊、急需整建，校友聯聚建設創辦人江韋侖回饋母校，協助校方重建前庭，打造成網美景點「共善公園」，學童開心謝謝「大學長」在學校裡蓋這麼漂亮公園。

江韋侖說，他始終記得上小學的第一天，爺爺江挺生牽著他的手到校的點滴，盼源起於童年感恩的心能擴大，讓更多孩子受益。

共善公園占地近300坪，大樟樹老樹成蔭，公園內的「江挺生亭」為日式涼亭，引入自然風，二座造型淺水池以灌木、綠籬、花草區分空間，提供安全兼美感的遊憩環境，也為百年老校帶來新樣貌，夜間燈光是由照明設計師姚仁恭操刀設計，日夜皆美。

長條型水池旁佇立圓潤童趣、仰望天空的「展望者」雕塑，期許孩子懷抱感恩心，也鼓勵孩子培養思考及夢想能力；另一座環形水池上有一座由眾人牽手前行的「世界大同」雕塑，鼓勵孩子們在美麗校園中共學、共享、共好，未來能共善，為社會帶來正能量。

台中市長盧秀燕啟用典禮上說，江韋侖是大同國小傑出校友，不但事業成功，還重視教育，愛護學校，從司令台到校史館，到公園及涼亭，都是他捐資興建，前後上千萬，讓人敬佩。

江韋侖說，他來到花甲之年，回憶小學第一天由爺爺牽著手到校，源起於童年感恩的心，公園命名為「共善」，公園內「江挺生亭」，感謝爺爺的培育之恩，這座涼亭為孩子遮陽避雨，作為活動的場域，延續善的力量，鼓勵未來學弟、學妹們共同攜手築夢踏實，為大同校史譜寫更美好的新篇章。

江韋侖指出，他特別帶著不滿2歲的小孫子，和家人們重回母校，溫暖傳承從爺爺開啟的家族五代，和大同國小之間的故事，還透露自己是爺爺的第21個孫子，如今60歲迎來第一個小孫子，深深感受到家族和大同國小一起，見證時代的變遷。

台中市大同國小網美景點「共善公園」全新啟用，學童開心謝謝「大學長」聯聚建設創辦人江韋侖。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」全新啟用，學童開心謝謝「大學長」聯聚建設創辦人江韋侖。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」內的環形水池「世界大同」雕塑。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」內的環形水池「世界大同」雕塑。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」全新啟用。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」全新啟用。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」內的長條型的水池一旁佇立著圓潤童趣、仰望天空的「展望者」雕塑。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」內的長條型的水池一旁佇立著圓潤童趣、仰望天空的「展望者」雕塑。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」，以及公園內的「江挺生亭」全新啟用。記者趙容萱／攝影
台中市大同國小網美景點「共善公園」，以及公園內的「江挺生亭」全新啟用。記者趙容萱／攝影

爺爺 小學

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