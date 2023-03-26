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全國漆彈大作戰在高雄熱血開戰 88隊槍林彈雨間拚冠

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
第20屆的全國漆彈大作戰今天在高雄市立社會教育館熱血開戰，圖為大專組冠軍隊伍。記者王昭月／攝影
第20屆的全國漆彈大作戰今天在高雄市立社會教育館熱血開戰，圖為大專組冠軍隊伍。記者王昭月／攝影

第20屆的全國漆彈大作戰今天在高雄市立社會教育館熱血開戰，新北市、雲林、嘉義、台南、屏東及高市71所國、高中及大專院校學生及家庭親子組成88支隊伍參戰，500多名選手衝鋒陷陣，在漆淋彈雨中享受競技刺激感。

今年參加漆彈大戰的學校十分踴躍，親子組也來了42個家庭，新北市徐匯中學、雲林縣義峰高中、大成商工、台南高工、屏東高中等縣市精銳齊聚，初賽每3隊為一循環組，打2場取1隊晉級，想晉級的隊伍都使出渾身解數。

今年親子組大熱門，賽前互不相識，採抽籤配對，有父子檔、母女檔、兄弟檔或舅甥檔，大家並肩戰鬥，衣服佈滿漆彈痕跡，留下忘懷回憶！

高市教育局專門委員劉靜文說，漆彈運動可培養學生領導統御及抗壓能力，建立團隊合作精神。20年來社教館與高雄市漆彈推廣協會合力推廣漆彈運動。位處偏鄉高雄六龜高中由校長梁華蓁領軍，組成4隊參戰。首次對抗全國各地的漆彈好手，卻懷抱凌雲壯志，一路挺進高中組前8強。

雲林的義峰高中去年包辦高中組冠、亞軍，今年派出2隊精英參戰，來自台南歸仁的鍾政良和兒子組隊，第1場被圍攻出局，但第2場重擬戰術，以火力掩護兒子，父子感情增溫，高市社教館館長沈坤佑感謝各贊助單位讓選手們可以免費參賽。

第20屆的全國漆彈大作戰今天在高雄市立社會教育館熱血開戰，來自各地88支隊伍拚戰。記者王昭月／攝影
第20屆的全國漆彈大作戰今天在高雄市立社會教育館熱血開戰，來自各地88支隊伍拚戰。記者王昭月／攝影

親子 高雄市

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