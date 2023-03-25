快訊

用好幾年也不知？網揪iPhone「超實用功能」 學生族驚：省好多錢

乾枯600天終於等到雨神 台南民眾歡呼：拜託多下在水庫

「這2槍」增加捕捉難度…狒狒偷地瓜逛民宅 派80人捉拿全沒轍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄國小露營上百人被罰跪 廠商致歉開除帶隊教官

中央社／ 高雄25日電
高雄一所國小學生到旗山一處探索露營區露營，部分學生因提早起床聊天嬉鬧，活動輔導員勸止無效竟要求全員罰跪，引發家長不滿。圖／翻攝自營區官網
高雄一所國小學生到旗山一處探索露營區露營，部分學生因提早起床聊天嬉鬧，活動輔導員勸止無效竟要求全員罰跪，引發家長不滿。圖／翻攝自營區官網

高雄三民區一所國小舉辦5年級生露營活動，但上百名學生卻遭活動廠商教官不當管教罰跪。校方今晚邀集各方說明，向廠商究責。業者除表達歉意，並開除這名帶隊教官。

三民區這所國小3月20、21日舉辦5年級生露營活動，卻發生承辦廠商活動人員不當管教情事。對此，校方表示，將對所有受影響孩子啟動輔導機制，要求廠商說明並扣款賠償，同時須依兒少法配合調查。

張姓代理校長晚間接受中央社記者電訪表示，經晚間邀集各班代表、學校行政人員、家長會及廠商到校交流。目前已跟廠商、家長達成初步共識，但因詳細資料仍在彙整，之後會再向大眾報告，抱歉造成社會困擾。

此外，有家長質疑「教官體罰時校方無人在場制止」，張姓代理校長回應，因當天陪同老師在帳口值夜留守到凌晨2時30分就要回到營本部，且營本部距離營區有段距離，因此依合約2時30分後就交給廠商活動人員管理，校方也有留緊急通訊方式。當清晨發生不當體罰時，校方才沒辦法及時處理。之後會再檢討營本部與營區距離或調整合約。

旅行社林姓副總指出，帶隊教官在活動期間管理學生秩序時，因情緒失控有不當管教情事。公司得知後相當震驚，已向校方跟學生彌補道歉；對於活動造成社會觀感不好部分，已將這名活動人員開除以示負責。此外，晚間會中家長提出建議改善部分，廠商之後也會再進行通盤檢討。

三民區這所國小3月20、21日委託旅行社在旗山區一處露營區舉辦5年級生露營活動，活動第2天表定上午6時30分起床，但部分學生5時許起床走出帳篷外聊天，或在帳內喧嘩。現場值夜輔導員規勸無效後，一時情緒失控，逕對上百名學生施予連坐罰、罰跪1分鐘、罵髒話等不當管教。

露營區 教官 旅行社

延伸閱讀

小學生露營被教官罰跪「老師在哪？」 家長批學校甩鍋該檢討

獨／兒女校外露營遭連坐罰跪 高雄家長怒嗆「跪啥灰」校方致歉忙補救

相關新聞

小學生露營被教官罰跪「老師在哪？」 家長批學校甩鍋該檢討

高雄市一所國小5年級生畢業露營因清晨太吵，被活動教官叫起床罰跪鬧出風波，有家長質疑，學生遭罰跪時，老師為何未當面制止，事...

彰化大城鄉3年廢3校！村民號召「丟雞蛋」抗議 縣府說話了

彰化縣政府行文通知縣立學校，大城鄉潭墘國小自下（112）學年起停招，引起潭墘國小學區的居民不滿，截至今天招募兩輛遊覽車約...

高中生輕生1個多月後7師長調職 父遺憾太信任學校：總算有動作

台中市某高中男學生今年2月在家輕生，學生父親出面控訴校方管教不當，孩子承受極大壓力，逼上絕路。事件爆發後，校方處理態度消...

獨／兒女校外露營遭連坐罰跪 高雄家長怒嗆「跪啥灰」校方致歉忙補救

高雄一所國小日前辦五年級生露營，有學生因提早起床嬉鬧，致承辦活動的校外輔導人員「大暴走」，叫醒全部小朋友罰跪1分鐘，部分...

彰化溪湖高中這主任太狠了 用淘汰課桌椅做成文昌筆

國立溪湖高中25歲了，今天舉辦系列活動慶祝，校長李明昭表揚學業優異學生、傑出校友陳奕君書法創作展開幕、學生挽袖奉獻熱血同...

家長投訴！台南某國小以班級決議逼捐義賣所得 校方：未強迫

台南市某國小家長投訴學校3月29日將舉辦愛心義賣，老師發給通知單及家長同意書，二個選項是依照全班決議，義賣所得捐給學校教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦