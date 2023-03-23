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台南黎明高中 顧學生健康 增新照明、防疫設備

聯合報／ 教育事業部
黎明高中班班安裝紫外線殺菌燈、空氣濾淨機，家長會長廖珮伶（圖右）讚賞學校的防疫作為，圖左為校長羅家強。圖／黎明高中提供
黎明高中班班安裝紫外線殺菌燈、空氣濾淨機，家長會長廖珮伶（圖右）讚賞學校的防疫作為，圖左為校長羅家強。圖／黎明高中提供

台南黎明高中本月起各教室安裝紫外線UV-C殺菌設備、空氣濾淨機，圖書館也購買殺菌書箱，並將館內桌子替換成抗菌閱讀桌面，從先前的戴口罩、保持社交距離等「被動防疫」，轉換成「主動防疫」，讓學生、家長更安心。

「現在是後疫情時代，仍不能輕忽病毒！」黎明高中校長羅家強表示，為了保護學生健康，校方主動在每間教室，安裝紫外線殺菌燈及空氣濾淨機，日間開啟空氣濾淨機，提供新鮮空氣，夜間自動開啟紫外線殺菌燈，提供乾淨的教室給學生使用。

同時，為響應節能減碳，符合ESG指標的永續校園規劃，校方也將4千多盞T5燈具，全面更換成LED燈，不僅節能，也可避免眩光並提升桌面閱讀照度，減緩學生近視。

羅家強指出，自新建校舍起，已逐步完成校園水資源回收系統，太陽能節能環境、安裝減碳節能燈具，並推廣校園永續治理理念。他引用經濟部資料指出，每1度電會產生0.554公斤二氧化碳，替換燈管後，1年不僅省下30萬度電，還可減少16.5萬多公斤的碳排量，達節能率68％，是環境教育最好的示範，且維修、更換成本也較為低廉與簡便，在節能、省電、減碳各方面一次到位。

黎明高中家長會長廖珮伶感謝學校全面更新燈具，並提供抗菌設備，完全走在ESG與SDGS的指標中，讓學生了解環保是每日的功課。

.圖書館新添置殺菌書箱。圖／黎明高中提供
.圖書館新添置殺菌書箱。圖／黎明高中提供
圖書館除了購買殺菌書箱外，還將所有的閱讀長桌替換成抗菌桌面。圖／黎明高中提供
圖書館除了購買殺菌書箱外，還將所有的閱讀長桌替換成抗菌桌面。圖／黎明高中提供

紫外線 減碳 社交距離

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