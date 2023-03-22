從老鷹殺戮戰場變賞鷹樂土 滿州國小家鄉故事繪本奪冠

每到秋天，北方猛禽灰面鵟鷹過境屏東恆春半島南飛，早年物質缺乏年代，滿州鄉居民獵捕加菜或做成標本外銷，一度被國際保育團體抨擊「老鷹殺戮戰場」，保育意識抬頭後，官民齊心護鷹成為全台有名的賞鷹樂土；滿州國小師生以家鄉最具代表性的「嬌客」為主角，合力創作「人鷹相會」的家鄉故事繪本「風起鷹揚」，奪下今年屏東縣家鄉環境教育故事繪本首獎。

滿州國小校長宋佩陵說，繪本描述灰面鵟鷹每年秋天南遷過境滿州鄉里德山林夜棲的過往故事，早年因落山風長達半年的吹拂，農作物生長不易，居民生活艱困，灰面鵟鷹像是「天上掉下來的禮物」，被當時的居民視為補充熱量及蛋白質的獵物， 曾被國際保育團體強力抨擊，冠上「老鷹殺戮戰場」汙名。

她說， 隨著灰面鵟鷹數量銳減和保育意識抬頭，政府在1989年將牠列入野生保育類動物後，警方加強宣導和查緝，墾管處號召當地人組成巡守隊，加上地方發展賞鷹生態觀光事業，官民齊心投入反獵鷹保育工作，不僅非法獵捕大幅減少，滿州鄉也成為每年秋天的賞鷹盛事。

「從獵捕到保育，從拿取到守護，花了很長的時間！」她說，故事中爺爺娓娓敘述過往獵鷹的情形，藉由祖孫之間的對話，讓大家知道從獵殺到保育是件多麼不容易的事，透過繪本希望傳達生態保育觀念，珍惜生活的自然環境，也感謝在故事編繪過程中，墾管處提供文史、猛禽知識的專業諮詢協助。